Газоснабжение в Керчи: замена счетчиков и оплата долгов

Керчане обязаны заменить свои газовые счетчики украинского производства на российские устройства аналогичного образца. Об этом в своем видеосюжете сообщает Керченское телевидение.

Замена газовых счетчиков

Согласно постановлению Правительства РФ, замена приборов учета должна произойти до 1 января 2020 года. Но эти сроки касаются только тех абонентов, чьи газовые счетчики прошли проверку, срок которой не истек. Если проверка устройства уже недействительна, то заменить счетчик стоит уже сейчас. Период действия аппарата учета указан в техническом паспорте.

Следует отметить, что контроль над временем действия устройства должен осуществлять непосредственно абонент. Если окажется, что срок проверки истек, то за газ придется платить по общеустановленным нормам, тариф которых значительно выше, чем оплата по счетчику.

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«С момента истечения сроков расчет потребления газа ведется не по счетчику, а по норме», — комментирует начальник керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владислав Христофоров.

Чтобы отдать счетчик на осмотр, необходимо заключить договор на поставку и транспортировку природного газа, а также на техническое обслуживание с керченским отделением ГУП РК «Крымгазсети».

Кроме того, актуальным остается вопрос о задолженности населения города перед предприятием. По состоянию на начало июля 2017 года 18 978 абонентов являются должниками перед Крымгазсетями.

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«У нас постоянно работают бригады по отключению задолжников. Системно контроллеры газового хозяйства посещают неплательщиков и требуют провести оплату», — добавляет Владислав Христофоров.

Для того чтобы обезопасить себя от различного рода трудностей с газоснабжением, следует выполнять алгоритм, установленный законодательством. Каждый городской абонент должен разобраться с правилами проверки счетчиков, заключить новые контракты на обслуживание. Оплачивать газоснабжение следует до 10 числа каждого месяца.

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