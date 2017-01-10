В Керчи в течении всего январе 2017 года будут проходить ярмарочные мероприятия. Об этом информирует пресс-центр Министерства промышленной политики региона.

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Для обеспечения жителей и гостей Крыма сельскохозяйственной продукцией и насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей, в январе 2017 года в Керчи пройдет 4 полноценный ярмарки, и будет действовать в течении всего месяца НТО (нестационарные торговые объекты) по следующим адресам:

— ул. Орджоникидзе, 47/11, 90, 103/2, 111-115;

— Индустриальное шоссе, 3;

— ул. Буденного, 30;

— ул. Ульяновых,1, 1б, 3;

— ул. Осипенко;

— район Верхний Солнечный;

— район Нижний Солнечный;

— ул. Архитектурная (ДК ЖРК);

— ул. Г. Петрова (ост. «Луч»);

— пер. Юннатов (м-н «Везунчик»);

— пер. Юннатов, 17;

— ул. Островского (район магазина ЗАО

«Крым»);

— ул. Ворошилова (район магазина

«Юбилейный»);

Ярмарки так же запланированы по следующим графикам:

29.01.2017 — ул. Войкова, 30;

20.01-26.01 — ул. Еременко, 30;

1,2,3, 05.01-15.01; 17.01-27.01 — ул. Горького, 3и (район с/х рынка ООО

«Рынкомторг»);

Каждый житель и гость города сможет на ярмарке приобрести высококачественную продукцию местного производства по сниженным ценам.

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