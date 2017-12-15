Где в Керчи купить ёлку?

В Керчи сегодня заработали ёлочные базары. Одна из точек, где можно купить новогоднее дерево расположена недалеко от офиса редакции КерчьИНФО, куда и направились наши журналисты.

Если вы идёте по улице Мирошника, вы точно заметите ёлочный базар – рядом с автомойкой целая сосновая роща. Как рассказал продавец Георгий, цена за погонный метр дерева фиксированная – 500 рублей (с прошлого года она не изменилась). Ветки здесь не продают, как и новогоднюю атрибутику. Зато красивое пушистое деревцо здесь точно можно выбрать. Этот ёлочный базар работает с 8:00 до 17:00.

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Как рассказали журналистам, все сосны поставляются в Керчь с Пензы, на некоторых точках продаются также и ёлки.

Также, главный символ нового года можно купить на пересечении улиц Пролетарская и Борзенко, возле магазина «Сильпо» на улице Ворошилова, перед Дворцом Культуры «Корабел», перед школой искусств им. Сердюка.

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