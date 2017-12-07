Где в Керчи поставят ёлки?

В Керчи вовсю идёт подготовка к новогодним праздникам. В разных районах города керчане начинают замечать праздничные конструкции, первые ёлки и гирлянды. Уже завтра на площади Ленина начнётся монтаж главой городской елки.

В этом году искусственные хвойные деревья будут создавать праздничное настроение в Молодежной парке, возле ДШИ им. Сердюка, две ёлки установят на улице Пирогова, а также на площадке перед ДК «Корабел». Ёлку у Дворца культуры многие керчане может быть узнают, как рассказал журналистам КерчьИНФО начальник Управления ЖКХ Вячеслав КАРПОВ, эта ёлка в прошлом году стояла на площади Ленина.

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Установка всех городских ёлок должна завершиться до 20 декабря. Также, по информации Управления ЖКХ, до этой даты должны празднично «осветить» улицу Ленина, на новогодние огоньки уже заключен контракт суммой 2 миллиона рублей.

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