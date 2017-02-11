Керчь – небольшой, но весьма уютный и приветливый городок. Старинная архитектура из античных времен на одних улицах ютится с современными зданиями. Несмотря на то, что Керчь не является пристанищем олигархов, в городе без труда можно увидеть роскошные особняки и элитные апартаменты.

Редакция KerchINFO.com подготовила рейтинг наиболее дорогостоящих жилых объектов Керчи, которые выставлены на продажу.

Рейтинг составлен на основе данных одного из керченских агенств недвижимости.

3 место — двухэтажный особняк в районе Войково

Топ-3 открывает двухэтажный дом, построенный в 2013 году в районе завода им. Войкова. Внутри объекта выполнен дорогостоящий ремонт и продумана удобная планировка с каминным залом, спальной комнатой для гостей, бильярдной, большим кладовым помещением и отдельной гардеробной комнатой.

Комнат: 8

Площадь: 438

Стоимость: 700 000 $ (около 41 млн. руб.)

2 место — трехэтажный дом в Аршинцево

На втором месте расположились трехэтажные апартаменты у моря в районе Аршинцево. Дом отличается стильным интерьером, светлыми оттенками отделочных материалов и мебели, просторными комнатами и видом на керченский морской берег.

Ванных: 3

Комнат: 5

Площадь: 300

Стоимость: 800 000 $ (около 47 млн. руб.)

1 место — Апартаменты на ул. Гагарина

На первом месте оказался элитный особняк по ул. Гагарина. В доме есть свой кинотеатр, кальянная комната, просторная гостиная в белом мраморе, мебель из настоящего дерева, винтовая лестница и дизайнерский интерьер в каждой комнате.

Ванных: 2

Комнат: 4

Площадь: 320

Стоимость: 1 500 000 $ (около 88 млн. руб.).

Напомним, что не так давно, керченские риелторы выставляли на продажу жилье бывшего мэра города – Олега Осадчего, которое располагается по адресу ул. Карла Маркса, 33.

Апартаменты обставлены с роскошью и без скромности, которая редко присуща высокопоставленным чиновникам. Картины в золотой оправе, колоны, габаритная хрустальная люстра и мебель из белой кожи и натурального дерева, — вот где обитал бывший глава города.

Заявленная стоимость апартаментов — 400 тысяч долларов – чуть более 24 миллионов рублей.

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