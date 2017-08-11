Генбанк в Керчи: стоит ли поддаваться панике?

По Крыму распространилась волна новостей о закрытии финансового учреждения «Генбан», в связи с чем многие вкладчики отправились снимать деньги и закрывать счета. Однако правильно ли такое решение?

На днях жителям Крыма в целом и керчанам в частности начали приходить СМС-оповещения о том, что необходимо срочно снимать деньги с имеющихся счетов Генбанка, поскольку банк «лопнул». Из-за этого у банкоматов выше указанного финучреждения образовались очереди, а среди населения распространяется паника.

Поводом для подобных настроений стала информация о введении временной администрации Банком России в крымский Генбанк для повышения финансовой устойчивости. Как правило, подобные меры предпринимаются, когда финорганизация не может самостоятельно справится со своими обязанностями перед клиентами, нарушает нормативы Центрального Банка или же появляется вероятность отзыва лицензии.

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Новости о введении временной администрации и СМС-рассылка сделали свое дело. И уже через короткий промежуток времени у банкоматов и в кассах банка образовались очереди.

Успокаивать крымчан взялся глава республики Сергей Аксёнов.

«Остановки платежей нет, и не предвидится. Угрозы для вкладчиков нет. Так что сегодня правительство полностью контролирует ситуацию. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие», — заявил он.

Также чиновник отметил, что банк обслуживает такие крупные пердприятия как «Крымэнерго» «Черноморнефтегаз», и сам Аксёнов имеет имеет карточку в Генбанке.

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Позже стало известно, что финучреждение получило надежного партнера в лице банка «Россия», который поможет улучить работу с клиентами. Если точнее, то в качестве инвестора привлечен Собинбанк — дочерняя структура банка «Россия».

Также в Центральном Банке отметили, что решение о мерах по поддержке Генбанка принято в связи с тем, что кредитная организация является значимой для Крыма и Севастополя.

Следовательно, клиентам Генбанка не стоит поддаваться панике и в срочном порядке закрывать счета и снимать средства с карточек. Банк продолжает функционировать и выполнять все необходимые операции.

Отделения Генбанка в Керчи:

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