Генеральная репетиция парада: где нельзя проехать

Городская администрация Керчи напоминает, что сегодня, 7 мая, в связи с генеральной репетицией парада Победы, центральные улицы города будут перекрыты.
Движение по центральным улицам города будет запрещено с 07:00 до 14:00. Общественный транспорт, №2, 3, 5, 6, 19, и 28 Будет ходить в объезд центра – через улицу Чкалова.
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Керчан просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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