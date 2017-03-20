Геннадий Черных: «В Керчи особенная футбольная атмосфера»

Черных Геннадий — действующий тренер керченской детской футбольной команды «Океанчик» и помощник главного тренера основного состава ФК «Океан». Это человек, который влюблен в Керчь и не на словах знает, что такое профессиональный футбол.

Еще в молодости Геннадий Владимирович около пяти лет играл за керченский ФК «Океан». Тогда эту команду знали далеко за пределами города, а во время матчей на стадионе не было свободных мест, поскольку количество желающих посмотреть матч была уйма.

Он полюбил Керчь, как только сюда приехал, и всегда знал, что судьба обязательно возвратит его в город-герой. Так и случилось: спустя 30 лет Геннадий Владимирович вернулся в родной ФК «Океан» уже в качестве тренера.

Редакция KerchINFO.com воспользовалась возможностью и пообщалась с легендой керченского футбола.

Про футбольную карьеру

«Все начиналось с дворового футбола, а потом уже с определённым дворовым опытом приходили записываться в секцию. Занимался в ФК «Шахтер» (Донецк). Первым тренером был Пономаренко Пётр Андреевич (советский футболист, впоследствии детский футбольный тренер, теоретик подготовки футболистов, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Украинской ССР, — прим. ред.). Великолепнейший тренер. Он создал такие условия для ребят, что все с удовольствием шли на тренировку, потому что было интересно. Много его воспитанников играли в сборной Союза. Такого тренера как он, сейчас сложно найти.

Потом был киевский спорт-интернат — один год. Нас брали в юношескую сборную для подготовки спартакиады школьников, которая проходила в Ташкенте. Выигрывали мы и чемпионат «Юность», в котором принимали участие 15 республик.

Потом был дублирующий состав ФК «Шахтер». Но вскоре случилась серьезная травма, которая выбила меня из спортивной колеи на три года. Однако я восстановился. На моё футбольное будущее после травмы во многом повлиял Юрий Захаров (советский футболист и тренер, двукратный обладатель Кубка СССР, — прим. ред.). Недолго играл в запорожском «Металлурге».

Керченские футбольные болельщики Гене Черных дали прозвище «Керченский Марадонна»

В 1987 году я приехал в Керчь. Меня пригласили играть за «Океан». Я сразу влюбился в этот город. В Керчи особенная футбольная атмосфера. Ведь я до этого играл в более промышленных городах, а тут попал в Крым (улыбается, — прим. ред.). В Керчи я тогда играл около 5 лет. Потом была команда из Ровно и украинская Премьер-лига.

В «Океане» мне очень понравилось играть: и состав такой собрался, и атмосфера в Керчи хорошая. Мы объездили полмира: и в Африке играли со сборной Сенегала играли, и в Болгарии, и в Германии. Нами тогда занимался «КерчьРыбпром». Некоторые ребята даже квартиры получали».

Про тренерство

«Тренерством я занимаюсь уже около 20 лет. И в детской школе, а потом в знаменитой академии «Шахтера» работал, потом и в донецком «Металлурге» тренировал.

Я ещё когда играл, периодически пытался проявить себя как тренер. Однако быть футболистом и тренером — совершенно разные вещи. В ходе тренерства я всегда старался передать тот опыт, который получил, занимаясь у Петра Алексеевича. Я руководствуюсь его методом воспитания, если можно так сказать.

Фотография Геннадия Черных была занесена на «Доску почета города-героя Керчь» и сейчас хранится в музее спорта города

Мне предлагали тренировать в разных местах и городах, но я хотел именно в Керчи. Я знал, что сюда вернусь. Помню ещё в 1990-х, когда я играл в Ровно у меня корреспондент интересовался, планирую ли я тут остаться. Я, не задумываясь, ему ответил: «Нет, я вернусь к двум морям». И вот как пророчески получилось».

Про ФК «Океанчик»

«Сейчас в детском клубе ещё есть много организационных моментов. Мы только начали функционировать. Набрали около 100 деток в среднем от трёх до пяти лет. Есть уже и такие, у которых получается контролировать мяч — это хороший показатель. Также приятно, что родители заинтересованы в том, чтобы дети занимались спортом.

Сильно влияет на юное поколение наличие гаджетов и разных игрушек. Мы раньше целыми днями пропадали во дворе с мячами, от этого и появлялся какой-то игровой опыт. В день полтора часа потренироваться с мячом — мало. Но, опять же, в Керчи футбол любят, поэтому мне кажется, что потенциал есть и немаленький.

В целом, я думаю, что в Керчи еще наладится ситуация с футболом, потому что тут люди по-особенному относятся к этому спорту. И со временем полные стадионы вернутся, как 30 лет назад. Главное желание, а оно у нас есть.

Справка КерчьИНФО

Черных Геннадий Владимирович

Дебютировал в составе керченского «Океана» 09.06.1987 года в матче с «Подолье» Хмельницкий. Сыграл 75 минут и был признан лучшим игроком «Океана» в этом матче, который закончился со счетом 2:1 в пользу керчан.

Футбольная карьера в ФК «Океан» (Керчь) 1987 год: 34 игры, 4 забитых мяча 1988 год: 47 игр, 7 забитых мячей 1989 год: 48 игр, 2 забитых мяча 1990 год: 29 игр 1991 год: 43 игры, 8 забитых мячей ВСЕГО: 201 игра, 21 забитый мяч Тренер ФК «Океан» (Керчь) Шалычева В.С. о Геннадии Черных 1987 год: Обладает полным объемом технических приемов,. Тактически грамотен. Отличный дриблер. Один из лидеров команды. Авторитетен и уважаем в коллективе 1988 год: Геннадий Черных провел сезон хорошо. Владеет высокой индивидуальной техникой. Играет и на оборону, и на нападение.

Редакция сайта KerchINFO.com выражает признательность ХОРОШКО Сергею Викторовичу за подготовку статистических футбольных данных и архивных фотографий



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