Геннадий Стативкин: мечтатель и воин

Апрель – это месяц цветов, а в Детской музыкальной школе №2 знаменательное событие – 80-летний юбилей заслуженного работника культуры.

Стативкин Геннадий Тимофеевич — Заслуженный работник культуры Украины работает в стенах музыкальной школы с 1959 года, его трудовой стаж – 58 (пятьдесят восемь) лет вызывает искреннее уважение.

В результате его многолетней неутомимой и целенаправленной деятельности как педагога и методиста-исследователя, конструктора детских музыкальных инструментов и общественно-просветительского деятеля школа получила широкую известность не только в Крыму, но и на всём пространстве бывшего Советского Союза. (В этом легко убедиться, если Вы просто наберёте его фамилию в Интернете.)

В его послужном списке следует особо отметить такие знаменательные вехи, как:

1. Официальное открытие первого в Советском Союзе экспериментального класса с 7-летним сроком обучению детей игре на выборном баяне (1965 год);

2. Разработка и внедрение в промышленное производство целого семейства детских баянов, способствующих созданию материальной базы для массового обучения детей в общегосударственной системе музыкальных школ и дошкольных учреждений;

3. На основании приказа Министерства культуры Украины на протяжении 7-ми лет (1974-75 г) руководил Всеукраинским экспериментом по внедрению новых прогрессивных методик по обучению детей игре выборно-готовом баяне, в котором принимали участие более 300 музыкальных школ;

4. На основании данного эксперимента была подготовлена и издана Первая Всесоюзная программа по обучению детей игре на выборно-готовом баяне с 7-летним сроком обучения (1985 г.);

5. С 1989-91 год Геннадий Тимофеевич исполнял обязанности зам. председателя Всесоюзного учебно-методического Совета по начальному и среднему специальному образованию при Министерстве культуры СССР.

В качестве внештатного методиста Министерства культуры Украины, а затем и Министерства культуры СССР Г.Т.Стативкин (начиная с 1975 г) провёл десятки семинаров и курсов повышения квалификации педагогов-баянистов и аккордеонистов на уровне Республиканских и Областных управлений культуры. Его общественно-просветительские маршруты охватили более 60 городов, начиная с Москвы, Киева, Минска, Алма-Аты и многих других крупных Областных центров культуры Советского Союза. (Были годы, когда его лекции и доклады посещали до полутора тысяч педагогов-музыкантов!)

В разные годы о результатах творческой деятельности Геннадия Тимофеевича много писали не только в местной печати, но и в таких широкоизвестных журналах, как «Музыкальная жизнь» (Москва, 1973, 1990), «Музыка» (Киев, 1976), «Советская музыка» (Москва, 1978), а также в «Справочнике баяниста» (Москва, 1982, 1987) и в справочнике «Баянное и аккордеонное искусство» (Москва, 2003).

В 2000 году – в специальном выпуске Крымского альманаха «ВСТРЕЧАЕМ ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» Г.Т.Стативкин был включён в состав «500 личностей Крыма».

Читайте: Выставка детского творчества в центре им. Богатикова

Не стал исключением и наш Родной город. Решением исполнительного комитета Керченского городского совета Стативкин Г.Т. был награждён двумя Почётными знаками города-героя Керчи: «За службу и верность» и «В память 2600-летия города-героя Керчи».

Одновременно со всем сказанным, необходимо подчеркнуть, что все вышеперечисленные достижения не были лёгкой прогулкой. Как гласит французская поговорка: «Легче перенести старое кладбище на новое место, чем изменять традиции!»

Именно в этой связи Геннадий Тимофеевич всегда руководствуется современным изречением: «Наука – это не танцплощадка где все танцуют один и тот же танец, — это арена жесточайших боёв убеждённых умов, и если Вы верите в себя – БОРИТЕСЬ!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

