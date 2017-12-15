ГИБДД «кричит» керчанам о соблюдении правил на дорогах

Сотрудники ГИБДД используют новые необычные способы для привлечения внимания горожан. Сегодня по улицам города курсировал специальный агитационный автомобиль, из которого полицейские призывали керчан соблюдать правила дорожного движения.

Специальная машина проезжала вблизи учебных заведений, светофоров, пешеходных переходов, местах массового скопления горожан – керчане, наблюдавшие агитационный автомобиль наверняка слышали из него информацию о Правилах дорожного движения, правилах безопасного поведения на дороге, мерах соблюдения личной безопасности.

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Специальный автомобиль оснащен панно с бегущей строкой и громкоговорящим устройством. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Керчи такая мера поможет снизить уровень аварийности на керченских дорогах, там также подчеркнули, что такие мероприятия проводятся в городе – неоднократно.

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