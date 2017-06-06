ГИБДД ловит и наказывает должников

Сотрудниками ГИБДД Крыма проводится операция «Должник», в ходе которой будут проверяться как владельцы авто, так и пешеходы. Проверка будет выявлять людей, у которых есть неоплаченные штрафы.

Целью мероприятия, которое проходит с 3 по 11 июня, является поиск и вычисление людей, не погасивших штрафы в ГИБДД. Сотрудниками ведомства рекомендуется уплачивать штрафы своевременно, поскольку за просрочку грозит штрафная санкция в двукратном размере, либо же административный арест на 15 суток или исправительные работы.

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Сотрудники ГИБДД напоминают, что при уплате штрафа вовремя, в 20-дневный срок, действует скидка в 50% от суммы штрафа, а информацию о своих задолженностях, можно узнать на официальном портале инспекции или на сайте Госуслуги.ру.

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