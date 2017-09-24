ГИБДД в Керчи рассказывает водителям, как «правильно» ездить

«Дороги – место повышенной опасности» – говорят на всех занятиях, наверное, во всех школах вождения. И, тем не менее, каждый год из этих школ выпускаются люди (не все, но многие), которые эти опасности создают.

Приведём статистику Госавтоинспекции: с начала этого года на территории Керчи зарегистрировано 56 ДТП, в результате которых – 5 человек погибло, 62 травмировано. Подчёркиваем – речь идёт о зарегистрированных происшествиях.

По версии ведомства, самые распространённые причины аварий – нарушения правил проезда перекрестков, нарушения ПДД пешеходами, непредоставление преимущества в движении пешеходам.

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Чтобы «напомнить» водителям правила дорожного движения, повысить уровень безопасности на дорогах и снизить аварийность, сотрудники ГИБДД несколько раз в год проводят профилактические мероприятия.

Сейчас, с 18 по 27 сентября, они проходят под условными названиями «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель», «Перекресток» и «Юный пассажир». Инспекторы отслеживают нарушителей, а также проводят профилактические беседы с участниками дорожного движения.

Напоминаем, телефон дежурной части УМВД России по Керчи (36561) 6-11-93 или 102.

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