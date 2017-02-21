Гимнастки Керчи привезли медали с регионального конкурса «Валентинки»

Керченские спортсменки заняли весь победный пьедестал на соревнованиях по художественной гимнастике. В это воскресение, 19 февраля, в Феодосии прошёл традиционный региональный открытый турнир по художественной гимнастике «Валентинки». Все керченские спортсменки вернулись домой с новыми победами. Об этом рассказал редакции KerchINFO.com руководитель керченской школы гимнастики Александр Хоменко.

Всего в конкурсе приняли участие около 90 гимнасток из крупных городов Крыма: Керчи, Ялты, Симферополя и Феодосии. Соревнования в конкурсе проходили по разным возрастным категориям и уровням спортивной подготовки.

Своё мастерство художественной гимнастики в рамках турнира показали 11 керчанок. Под чутким руководством тренера Гладковой Екатерины Николаевны все керченские гимнастки показали высокий уровень мастерства и привезли домой новые медали.

И так, самая младшая гимнастка из Керчи Дубровская Алина 2008 года рождения заняла почётное 3 место.

Участницы средней возрастной группы заняли семь призовых мест: 2 место — Коноваленко Екатерина и Журкина Диана, 3 место — Чащина Ирина, Потапенко Екатерина и Борисова Виолета — 4 место, Дунаева Дарья и Михайленко Виталина — 5 место.

Больше всего своими достижениями порадовала старшая возрастная категория, которая по итогам выступления взяла все призовые места на победном пьедестале. 1 место честно выиграла Ускова Юлия, 2 место взяла Селиванова Виктория, 3 место заняла Галецкая София. Керчанки выступали в категории «Б» со сложными художественными элементами и предметами гимнастического инвентаря.

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В рамках ежегодного конкурса «Валентинки» участники и тренера всех художественных коллективов обменялись ценным опытом. Это пригодится команде керченских гимнасток на всесоюзном ежегодном турнире по художественной гимнастике, который пройдёт в апреле 2017 года. Поздравляем наших спортсменок с победами и желаем им новых медалей и достижений!

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