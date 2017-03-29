Глава Администрации Керчи подал в отставку

Глава Администрации Керчи Владимир Подлипенцев подал в отставку. Об этом стало известно из источников редакции KerchINFO.com в администрации города.

Напомним, вчера, 28 марта, состоялась очередная сессия городского совета, на которой была утверждена новая должность — Первый заместитель главы администрации Керчи. Им экс-депутат Сергей Бороздин.

Читайте: Керчане смогут принять участие в формировании Стратегии России 2035

Согласно инсайдерской информации, данная должность создавалась специально под будущую отставку Владимира Подлипенцева, дабы «безболезненно» заменить действующего председателя.

Отметим, что в администрации воздерживаются от комментариев, а сам Владимир Подлипенцев не раз акцентировал на том, что в отставку уходить не планирует. В данный период он уже некоторое время находится на больничном. Не исключено, что замены в руководстве города связаны со здоровьем главы администрации.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

