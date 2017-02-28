Глава администрации Керчи рассказал о своих заслугах в 2016 году

Председатель Керченской городской администрации Владимир Подлипенцев обнародовал отчёт о своей деятельности в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В ходе очередной 63 сессия Керченского городского совета руководители города представили общему вниманию отчёты о работе за минувший год. Одним из таковых является и отчёт Владимира Подлипенцева, в котором чиновник, сделал акцент на наиболее весомые, по его мнению, моменты реализации полномочий.

«В августе 2016 года я приступил к выполнению обязанностей главы администрации муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Сегодня вашему вниманию я представляю отчёт об основных итогах работы администрации города Керчи за 2016 год.

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В своем докладе я остановлюсь на наиболее значимых моментах реализации полномочий, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обозначу приоритетные задачи и планы на предстоящий период», — отмечает председатель администрации в отчёте.

Документ состоит из 20 страниц и поделён на 24 сферы деятельности: обращения граждан, социальная защита населения, жилищно-коммунальное хозяйство, капитальное строительство и ремонт, образование, культура, межнациональные отношения, спорт, градостроительство, архитектура и реклама, имущественные и земельные отношения, финансы, промышленность, инвестиции, развитие предпринимательства и потребительского рынка, транспорт, туризм, нормотворчество, муниципальные и государственные услуги, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, архивная деятельность, гражданская оборона и ликвидация чрезвычайных ситуаций, антитеррористическая и антинаркотическая деятельность администрации, взаимодействие с медицинскими учреждениями.

С полной версией отчёта Главы администрации Керчи Владимира Подлипенцева можно ознакомиться по по ссылке — Отчет главы администрации о своей деятельности и деятельности администрации города Керчи за 2016 год.

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