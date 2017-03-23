Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев госпитализирован

Отсутствие главы администрации Керчи на мероприятиях, посвящённых третьей годовщине Крымской весны не могло не взволновать общественность города. Владимир Подлипенцев не появлялся на публике с 16 марта.

По городу поползли слухи о том, что отсутствие главы администрации связано с его увольнением, однако они не подтвердились.

Кроме того,отмечалось что в последнее время Владимир Подлипенцев выглядел больным.

Читайте: Празднование «Крымской весны» в Керчи

Как стало известно журналистам KerchINFO.com, что вечером 17 марта глава администрации почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В данный момент здоровью Владимира Валерьевича ничего не угрожает. Он находится в отделении кардиологии и, по предварительным данным пробудет там не менее 10 дней.

Напомним, Владимир Подлипенцев с июня 2016 года являлся исполняющим обязанности главы администрации Керчи вместо Сергея Писарева, который был задержан правоохранителями за взятку в размере 50000 долларов. С конца августа 2016 года Владимир Подлипенцев стал главой администрации Керчи.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

