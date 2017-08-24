Глава керченской администрации поздравил с юбилеем ветерана МЧС

Сегодня свой юбилей — 60-летие отмечает уважаемый человек, подполковник внутренней службы в отставке, ветеран МЧС Яков Иосифович Розенфельд. Керченского спасателя с юбилеем поздравил Сергей Бороздин.

Как сообщает пресс-служба городского администрации, Яков Иосифович Розенфельд более 30 лет преданно служил выбранной профессии, а в льготном исчислении более 40 лет. Ветеран МЧС пользуется заслуженным авторитетом среди своих коллег. Является председателем Керченской ветеранской организации Республиканской общественной организации ветеранов ФСП и МЧС РК.

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Сегодня юбиляра чествовали сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда ФСП по РК. Поздравил Якова Иосифовича с личным праздником и глава администрации города Сергей Бороздин. Руководитель исполнительной власти вручил юбиляру городскую награду, поблагодарив за службу и верность делу, а также воспитание и подготовку достойных кадров.

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