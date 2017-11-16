Глава керченской Администрации встретился с Владимиром Путиным

Глава Керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН сегодня находится в Администрации Президента РФ в Москве. Об этом глава исполкома сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Совместно с заместителем Министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и вице-премьером РК Виталием Нахлупиным находимся в Администрации Президента РФ, где проходит рабочая встреча по рассмотрению проблемных вопросов города Керчи».

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Сергей БОРОЗДИН отметил также, что наш город является воротами в Крым, поэтому находится на особом контроле у Президента РФ.

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