Глава Крыма назвал сумму ущерба от ноябрьских диверсий

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ назвал сумму ущерба, который нанесли диверсии топливно-энергетическому комплексу полуострова. Цифра превышает 7 миллионов рублей. Об этом Сергей АКСЁНОВ сообщил на свой официальной странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сумма в 7,54 миллиона рублей включает в себя ущерб от подрыва газопроводов и ЛЭП и стоимость аварийно-восстановительных работ. Косвенные экономические потери не превысили 35 тысяч рублей. Глава Крыма отметил, что их почти не было: «Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу».

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Кроме того, Сергей АКСЁНОВ не видит необходимости привлекать к охране объектов «Крымгазсетей» народное ополчение, поскольку принятых мер – достаточно (в их числе и усиление антитеррористической защищенности).

Напомним, что в начале этого месяца на Южном берегу полуострова были повреждены два газопровода и обрушена опора ЛЭП. Крымское управление ФСБ возбудило три уголовных дела по статье «Диверсия».

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