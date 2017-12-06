Глава Крыма проконтролирует исполнение обращений крымчан

Никто из крымчан, посетивших выездные приёмы членов Совета министров, не останется без поддержки. Об этом заявил Сергей АКСЁНОВ на своей странице в социальной сети Facebook, подводя итоги встречи с заместителем главы Совмина Владимировым СЕРОВЫМ.

Глава республики отметил, что основные проблемы всех крупных городов Крыма – типичны: работа управляющих компаний, транспортное сообщение, доступность здравоохранения и места в детских садах.

Выездные приёмы члены Совета министров проводят регулярно, однако по мнению Сергея АКСЁНОВА, выполнение обращений нужно особенно контролировать: «К сожалению, зачастую ситуация, описанная в рапортах и докладах, может в корне отличаться от реальной, и за этим следует пристально следить. Без жестких мер навести порядок не получится».

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Глава Крыма обратился ко всем крымчанам: «Если по итогам наших выездных приемов какое-либо обращение не обработано либо вопрос решен недостаточно квалифицированно или не в оговоренный срок, прошу сообщать о таких случаях на мою страницу в социальной сети Facebook и на «горячую линию» Совета министров с 9:00 до 18:00 ( телефон «горячей линии»: +79789091544 ). Уверяю, по обращениям будут приняты соответствующие решения».

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Также Сергей АКСЁНОВ подчеркнул, что до конца года всех некомпетентных чиновников, ответственных за исполнение поручений будут постоянно контролировать.

Фото: FB Сергея АКСЁНОВА

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