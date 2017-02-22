Глава Крыма уверен в АО «ВАД»

Сергей Аксёнов уверен в подрядчике, который занимается строительством автомобильных подходов к Керченскому мосту. Об этом Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил на торжественном открытии мемориальной таблички на закладном камне.

«Я уверен в подрядчике. На мой взгляд рисков в этой части нет. У подрядчика есть все необходимые силы для решения поставленной задачи. В том числе и мобилизационные вопросы. К тому же, этот объект под постоянным контролем», — отмечает Аксёнов.

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Руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Старовойт, в свою очередь, сообщил, что дорога будет представлять собой трассу первой технической категории, что предусматривает разделение потоков (т.е. по две полосы в каждую сторону движения), осевое барьерное ограждение, исключение пересечения в одном уровне и наличие светофорных объектов. Проектируемая скорость движения — 120 км/ч.

«Мы вкладываемся в среднюю стоимость строительства. Эта дорога ничем не будет отличаться от дорог первой технической категории», — рассказал руководитель агенства.

Также Роман Владимирович заметил, что сегодня, по факту, начинается глобальная автодорожная стройка на территории РК. Ведь подход к мосту — это начало строительства трассы «Таврида».

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Напомним, генподрядчиком строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту и трассы «Таврида» — питерская компания АО «ВАД».

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