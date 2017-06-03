Глава Минприроды Крыма недоволен позицией прессы по Артезиану

Ситуация с добычей песка на Артезиане привлекла внимание властей Крыма. В Керчь приедет вице-премьер Крыма Юрий ГОЦАНЮК, чтобы лично разобраться в ситуации.

Ранее, министр природы Крыма Генн­адий Нараев заявил, что лично выезжал на место добычи песка, и никаких археологических ценностей там обнаружено не было. В то же время, он подчеркнул, что недовольство археологов вызвано тем, что не была проведена историко-археологическая экспертиза. По мнению НАРАЕВА, между археологами возник спор, кто должен проводить обледование территории, и в результате договориться не получилось. Решать такие проблемы – не в компетенции министерства природы, – подчеркнул он.

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Вместе с тем, он заявил, что готов устроить «экскурсию по карьерам» вместе с журналистами, – передает Крыминформ. Геннадий НАРАЕВ недоволен тем, что пресса, не разобравшись в ситуации, показала проблему только со стороны Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, не уточнив мнения официальных властей.

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