Главную дорогу в Аршинцево отремонтируют за 50 миллионов

В Керчи планируют выполнить ремонт основной дороге в районе Аршинцево. На работы выделено 50 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок РФ.

По условиям контракта подрядчик должен выполнить Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым улицы Орджоникидзе. Гарантийный срок работ — 5 лет.

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Заказчиком выступает Управление единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым.

Работы будут финансировать из бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Начальная (максимальная) цена контракта: 50 000 000,00 рублей.

На данном этапе аукцион находится на стадии подачи заявок. Результаты станут известны 31 августа текущего года.

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