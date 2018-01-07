Главные новости в Керчи первой недели 2018 года

Подошла к завершению первая неделя 2018 года. Она полна праздничных событий, новогоднего настроения и интересных новостей. КерчьИНФО предлагает вниманию читателей подборку главных новостей уходящей недели.
Второго января в праздничный поток событий врывается важная новость – нового года под вневедомственную охрану Росгвардии попал энергетический мост Республики Крым и некоторые объекты в городе Керчь.
С нового года охраной энергомоста в Крым занимается Росгвардия
В этот же день журналисты КерчьИНФО сделали первые фотографии Крымского моста с мыса Ак-Бурун.
Крымский мост сегодня. Первые фото от КерчьИНФО в 2018 году
Опубликованы итоги работ по ремонту керченских дорог.
Специальный выпуск от КерчьИНФО: эх, дороги!
Сделаны первые фотографии автоподходов к Крымскому мосту в 2018 году.
Автоподходы к Крымскому мосту: первые фото в 2018 году
КерчьИНФО опубликовал специальный выпуск с подборкой самых громких скандалов в городе за 2017 год.
Специальный выпуск от КерчьИНФО: топ скандалов в Керчи за 2017 год
После празднования Нового года пропало «сердце» Керчи.
«Сердце» Керчи на реставрации
В сочельник керчан поздравил с наступающим Рождеством Христовым митрополит Феодосийский и Керченский (видео)
Митрополит Платон поздравляет керчан с Рождеством Христовым
КерчьИНФО публикует первые фото эстакады на Солнечном в 2018 году
Эстакада на Солнечном: актуальные фото 7 января 2018 года
Неделя завершилась грустной, но важной новостью – умер последний танкист Битвы под Сенно Вячеслав Петрович СИЛИН
В Керчи умер последний танкист Битвы под Сенно
Такой была эта неделя. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО и будьте в курсе самых важных событий.
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