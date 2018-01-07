Главные новости в Керчи первой недели 2018 года

Главные новости в Керчи первой недели 2018 года
Январь 07 16:11 2018

Подошла к завершению первая неделя 2018 года. Она полна праздничных событий, новогоднего настроения и интересных новостей. КерчьИНФО предлагает вниманию читателей подборку главных новостей уходящей недели.

Второго января в праздничный поток событий врывается важная новость – нового года под вневедомственную охрану Росгвардии попал энергетический мост Республики Крым и некоторые объекты в городе Керчь.

С нового года охраной энергомоста в Крым занимается Росгвардия

В этот же день журналисты КерчьИНФО сделали первые фотографии Крымского моста с мыса Ак-Бурун.

Крымский мост сегодня. Первые фото от КерчьИНФО в 2018 году

Опубликованы итоги работ по ремонту керченских дорог.

Специальный выпуск от КерчьИНФО: эх, дороги!

Сделаны первые фотографии автоподходов к Крымскому мосту в 2018 году.

Автоподходы к Крымскому мосту: первые фото в 2018 году

КерчьИНФО опубликовал  специальный выпуск с подборкой самых громких скандалов в городе за 2017 год.

Специальный выпуск от КерчьИНФО: топ скандалов в Керчи за 2017 год

После празднования Нового года пропало «сердце» Керчи.

«Сердце» Керчи на реставрации

В сочельник керчан поздравил с наступающим Рождеством Христовым митрополит Феодосийский и Керченский (видео)

Митрополит Платон поздравляет керчан с Рождеством Христовым

КерчьИНФО публикует первые фото эстакады на Солнечном в 2018 году

Эстакада на Солнечном: актуальные фото 7 января 2018 года

Неделя завершилась грустной, но важной новостью – умер последний танкист Битвы под Сенно Вячеслав Петрович СИЛИН

В Керчи умер последний танкист Битвы под Сенно

Такой была эта неделя. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО и будьте в курсе самых важных событий.

 

 

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