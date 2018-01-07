Главные новости в Керчи первой недели 2018 года

Подошла к завершению первая неделя 2018 года. Она полна праздничных событий, новогоднего настроения и интересных новостей. КерчьИНФО предлагает вниманию читателей подборку главных новостей уходящей недели.

Второго января в праздничный поток событий врывается важная новость – нового года под вневедомственную охрану Росгвардии попал энергетический мост Республики Крым и некоторые объекты в городе Керчь.

В этот же день журналисты КерчьИНФО сделали первые фотографии Крымского моста с мыса Ак-Бурун.

Опубликованы итоги работ по ремонту керченских дорог.

Сделаны первые фотографии автоподходов к Крымскому мосту в 2018 году.

КерчьИНФО опубликовал специальный выпуск с подборкой самых громких скандалов в городе за 2017 год.

После празднования Нового года пропало «сердце» Керчи.

В сочельник керчан поздравил с наступающим Рождеством Христовым митрополит Феодосийский и Керченский (видео)

КерчьИНФО публикует первые фото эстакады на Солнечном в 2018 году

Неделя завершилась грустной, но важной новостью – умер последний танкист Битвы под Сенно Вячеслав Петрович СИЛИН

Такой была эта неделя. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО и будьте в курсе самых важных событий.

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