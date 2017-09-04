Главные новости Керчи за минувшую неделю

Неделя с 28 августа по 3 сентября в Керчи выдалась насыщенной. Основным событием не только для керчан, но и для всех россиян стала операция по транспортировке и установке железнодорожной арки Керченского моста. А уже в пятницу, 1 сентября, керченские школьники отправились на праздничные линейки Дня знаний, где первый звонок дал отсчет новому учебному году.

Также читателей сайта КерчьИНФО волновали и другие события: археологические раскопки, проекты Правительства РФ и другие новости.

Прошедшая неделя в Керчи ознаменовалась важнейшим событием – установкой железнодорожной арки Керченского моста. Эта операция вызвала ажиотаж среди читателей сайта КерчьИНФО и стала главным новостным поводом прошедшей недели.

Кроме того, на прошлой неделе в информационном пространстве России, Крыма и Керчи появилась новость о том, что Правительство РФ выделило дополнительные деньги на реконструкцию транспортной инфраструктуры Керчи.

Также в редакцию сайта КерчьИНФО поступило обращение рабочих компании ООО «Жилкапремонт», которые жаловались на отсутствие заработной платы в течение 2-х месяцев.

Интересной эта неделя оказалась и для археологов, ведущих раскопки под Керчью. Так, в одном из могильников в ходе раскопок исследователи обнаружили массовые захоронения жителей древнего Боспорского царства.

Кроме того, в пятницу керчане отпраздновали День знаний: первоклашки впервые сели за школьные парты, а выпускники приготовились к своему финальному школьному году.

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