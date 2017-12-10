Главные новости Керчи за минувшую неделю

Сегодня воскресенье. Позади остались приятные выходные. Завтра нас ждет первый будний день. Это значит, что пора подводить итоги недели. Какой стала неделя с 4 по 10 декабря, вспомним вместе с КерчьИНФО .

Начало уходящей недели стало знаменательным для многих представителей СМИ. Мы были на пресс-туре по Крымскому мосту. Журналисты КерчьИНФО делились свежими кадрами и информацией прямо со «стройки века».

Еще одной приятной новостью со своими читателями поделилась редакция КерчьИНФО – теперь можно наблюдать за строительством автоподходов в Крымскому мосту и эстакады на Солнечном в онлайн режиме через веб-камеру.

На этой неделе керчане порадовались приятным изменениям в Молодежном парке. Главными объектами внимания стали первая новогодняя елка на территории парка и декоративная конструкция.

Уходящая неделя принесла и трагические новости – череда смертельных ДТП.

Много нового и интересного мы узнали о строительстве трассы «Таврида». Начато строительство 7-го участка.

Эта неделя многим керчанам подарила новогоднее настроение. Впервые в Керчь приехал Российский Дед Мороз из Великого Устюга. Он порадовал маленьких керчан своим визитом и даже побывал на стройке Керченского моста.

И в завершении недели керчане смогли увидеть стройку века с камеры квадрокоптера от братьев ХОДАКОВСКИХ.

Такой нам запомнилась прошедшая в Керчи неделя. Увидимся на электронных страницах КерчьИНФО.



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