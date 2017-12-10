Главные новости Керчи за минувшую неделю

Сегодня воскресенье. Позади остались приятные выходные. Завтра нас ждет первый будний день. Это значит, что пора подводить итоги недели. Какой стала неделя с 4 по 10 декабря, вспомним вместе с КерчьИНФО .
Начало уходящей недели стало знаменательным для многих представителей СМИ. Мы были на пресс-туре по Крымскому мосту. Журналисты КерчьИНФО делились свежими кадрами и информацией прямо со «стройки века».
Лирика Керченского моста: свежие фото 4 декабря
Еще одной приятной новостью со своими читателями поделилась редакция КерчьИНФО – теперь можно наблюдать за строительством автоподходов в Крымскому мосту и эстакады на Солнечном в онлайн режиме через веб-камеру.
Смотри за строительством автоподходов к Крымскому мосту в режиме онлайн
На этой неделе керчане порадовались приятным изменениям в Молодежном парке. Главными объектами внимания стали первая новогодняя елка на территории парка и декоративная конструкция.
Молодежный парк готовят к открытию и Новому году
Уходящая неделя принесла и трагические новости – череда смертельных ДТП.
В Керчи произошло 2 смертельных ДТП за 1 день
Много нового и интересного мы узнали о строительстве трассы «Таврида». Начато строительство 7-го участка.
Начато строительство седьмого участка «Тавриды»
Эта неделя многим керчанам подарила новогоднее настроение. Впервые в Керчь приехал Российский Дед Мороз из Великого Устюга. Он порадовал маленьких керчан своим визитом и даже побывал на стройке Керченского моста.
Российский Дед Мороз прошел по Керченскому мосту
И в завершении недели керчане смогли увидеть стройку века с камеры квадрокоптера от братьев ХОДАКОВСКИХ.
Керченский мост: видео с квадрокоптера от братьев Ходаковских
Такой нам запомнилась прошедшая в Керчи неделя. Увидимся на электронных страницах КерчьИНФО.