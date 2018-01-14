Главные новости Керчи за минувшую неделю

Главные новости Керчи за минувшую неделю
Январь 14 14:38 2018

Новый год только начался, а у КерчьИНФО уже столько новостей – и многие из них главные!

Какие городские и республиканские новости были самыми значимыми на прошедшей неделе – узнаете из этой статьи.

Чаще всего в рейтинг самых популярных и важных наших новостей попадают федеральные стройки – Крымский мост, подходы к нему и трасса «Таврида».

Эта неделя не стала исключением:

  • мы показали как выглядят автоподходы с высоты девятиэтажного дома

Строительство автоподходов к Крымскому мосту: фото с девятиэтажки

и с другого, ещё одного непривычного ракурса

Автоподходы к Крымскому мосту: фото и видео с необычного ракурса

  • рассказали сколько инвестиций на счёту обеих строек

Объём инвестиций от Крымского моста и трассы «Таврида» превышает 500 000 000 000 рублей

  • выяснили на каких поездах поедут по Крымскому мосту

В двухэтажном поезде по Керченскому мосту: Крым готовится

  • А ещё за красивыми фотографиями моста съездили на мыс Ак-Бурун, специально для наших читателей

Крымский мост сегодня: путешествие на мыс Ак-Бурун (фото и видео)

  • продолжили тему археологических находок на трассе «Таврида»

Находка с трассы «Таврида» может стать туристическим объектом

В череде городских новостей этой недели мы выделили несколько важных  – это благоустройство Молодёжного парка и керченских дворов

Когда доделают керченские дворы и Молодежный парк?

и долгожданное открытие катка!!!!

Ура! Каток в Керчи открылся

Одна из этих новостей вошла в специальную статью от КерчьИНФО, где собраны самые лучшие события Керчи за 2017 год. Вспомним?

Специальный выпуск от КерчьИНФО: лучшие события в Керчи за 2017 год

Также мы рассказали о горожанах, которые помогают детям Донбасса

Керчане продолжают оказывать помощь Донбассу

и разместили объявление о пропаже керчанина.

Внимание розыск: в Керчи пропал человек

Одна общероссийская новость попала в наш список главных:

Усыновить сироту в России стало проще

и одна крымско-военная

«Триумф» на границе Крыма и Украины

Под занавес этой недели  – главной новостью стал ворвавшийся в Керчь сильный ветер, который стал причиной остановки паромной переправы. Журналисты КерчьИНФО, как и прежде, дают оперативную информацию и держат граждан в курсе обстановки с обоих сторон Керченского пролива.

Ситуация на керченской паромной переправе: прогнозы синоптиков сбылись

Когда откроется Керченская паромная переправа?

Такой была вторая неделя наступившего года. Следите за новостями вместе с КерчьИНФО  –  будьте в информационном тонусе!

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