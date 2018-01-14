Главные новости Керчи за минувшую неделю

Новый год только начался, а у КерчьИНФО уже столько новостей – и многие из них главные!
Какие городские и республиканские новости были самыми значимыми на прошедшей неделе – узнаете из этой статьи.
Чаще всего в рейтинг самых популярных и важных наших новостей попадают федеральные стройки – Крымский мост, подходы к нему и трасса «Таврида».
Эта неделя не стала исключением:
Строительство автоподходов к Крымскому мосту: фото с девятиэтажки
и с другого, ещё одного непривычного ракурса
Автоподходы к Крымскому мосту: фото и видео с необычного ракурса
Объём инвестиций от Крымского моста и трассы «Таврида» превышает 500 000 000 000 рублей
В двухэтажном поезде по Керченскому мосту: Крым готовится
Крымский мост сегодня: путешествие на мыс Ак-Бурун (фото и видео)
Находка с трассы «Таврида» может стать туристическим объектом
В череде городских новостей этой недели мы выделили несколько важных – это благоустройство Молодёжного парка и керченских дворов
Когда доделают керченские дворы и Молодежный парк?
и долгожданное открытие катка!!!!
Ура! Каток в Керчи открылся
Одна из этих новостей вошла в специальную статью от КерчьИНФО, где собраны самые лучшие события Керчи за 2017 год. Вспомним?
Специальный выпуск от КерчьИНФО: лучшие события в Керчи за 2017 год
Также мы рассказали о горожанах, которые помогают детям Донбасса
Керчане продолжают оказывать помощь Донбассу
и разместили объявление о пропаже керчанина.
Внимание розыск: в Керчи пропал человек
Одна общероссийская новость попала в наш список главных:
Усыновить сироту в России стало проще
и одна крымско-военная
«Триумф» на границе Крыма и Украины
Под занавес этой недели – главной новостью стал ворвавшийся в Керчь сильный ветер, который стал причиной остановки паромной переправы. Журналисты КерчьИНФО, как и прежде, дают оперативную информацию и держат граждан в курсе обстановки с обоих сторон Керченского пролива.
Ситуация на керченской паромной переправе: прогнозы синоптиков сбылись
Когда откроется Керченская паромная переправа?
Такой была вторая неделя наступившего года. Следите за новостями вместе с КерчьИНФО – будьте в информационном тонусе!
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