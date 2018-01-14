Главные новости Керчи за минувшую неделю

Новый год только начался, а у КерчьИНФО уже столько новостей – и многие из них главные!

Какие городские и республиканские новости были самыми значимыми на прошедшей неделе – узнаете из этой статьи.

Чаще всего в рейтинг самых популярных и важных наших новостей попадают федеральные стройки – Крымский мост, подходы к нему и трасса «Таврида».

Эта неделя не стала исключением:

мы показали как выглядят автоподходы с высоты девятиэтажного дома

и с другого, ещё одного непривычного ракурса

рассказали сколько инвестиций на счёту обеих строек

выяснили на каких поездах поедут по Крымскому мосту

А ещё за красивыми фотографиями моста съездили на мыс Ак-Бурун, специально для наших читателей

продолжили тему археологических находок на трассе «Таврида»

В череде городских новостей этой недели мы выделили несколько важных – это благоустройство Молодёжного парка и керченских дворов

и долгожданное открытие катка!!!!

Одна из этих новостей вошла в специальную статью от КерчьИНФО, где собраны самые лучшие события Керчи за 2017 год. Вспомним?

Также мы рассказали о горожанах, которые помогают детям Донбасса

и разместили объявление о пропаже керчанина.

Одна общероссийская новость попала в наш список главных:

и одна крымско-военная

Под занавес этой недели – главной новостью стал ворвавшийся в Керчь сильный ветер, который стал причиной остановки паромной переправы. Журналисты КерчьИНФО, как и прежде, дают оперативную информацию и держат граждан в курсе обстановки с обоих сторон Керченского пролива.

Такой была вторая неделя наступившего года. Следите за новостями вместе с КерчьИНФО – будьте в информационном тонусе!

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