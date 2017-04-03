Главные новости Керчи за минувшую неделю

Прошедшая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий. Случались и аварии, и важные перестановки во власти, и визит главы Крыма и даже юмористическое шоу к Дню дурака.

Минувшая неделя началась с новостей о том, что переселенцам с ул. Цементная Слободка, которая попала в санитарную зону строительства Керченского моста, уже полностью подготовили новые дома к заселению. Так как этого момента жители ждали достаточно долго, новость о заселении оказалась очень приятной.

Дабы проинспектировать качество новостроек и поздравить переселенцев с новыми квартирами Керчь посетил глава Крыма Сергей Аксёнов. В ходе рабочего визита чиновник вспомнил о грядущем ремонте Митридатской лестницы. Он отметил, что Деньги по поручению президента выделяются, идет проектирование, по конкурсной процедуре будет выбран подрядчик, который сможет отремонтировать этот памятник архитектуры, являющийся достопримечательностью Керчи.

Не утихает и интерес читателей к теме строительства Керченского моста. Так на прошлой недели в сети Интернет вновь появился фейк о глобальных проблемах на стройке века. Однако, редакция KerchINFO.com поспешила его оперативно развеять. И с убедительностью ответила на столь наболевший вопрос: «Что случилось с Керченским мостом?».

Также на прошедшей неделе стало известно, что недостроенный Керченский мост, каким-то удивительным и весьма непонятным образом попал в «Карту убитых дорог» России. Также читателей заинтересовали материалы редакции KerchINFO.com о том, что автомобильные подходы к Керченскому мосту строят круглосуточно, археологи раскапывают древнее поселения вблизи керченского моста. Не осталось без интереса и свежее видео с Керченского моста.

Насыщенной минувшая неделя стала и на рокировки во власти. Так, 28 марта в средствах массой информации появились извести о том, что действующий глава администрации Керчи намерен подать в отставку по состоянию здоровья. Для того, чтобы его заменить депутатским корпусом в ходе очередной сессии горсовета была утверждена должность первого заместителя председателя администрации. Им стал экс-депутат Сергей Бороздин.

Не обошлось на ушедшей неделе и без ДТП и нововведений в правилах дорожного движения. Так, 26 марта 2017 года в 21:20 на парковке около супермаркета «Фреш», который находится по адресу ул. Ворошилова 2, водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Правительством Российской Федерации, тем временем, приняты изменения в действующие Правила дорожного движения. У водителей-новичков появились новые запреты.

Культурная жизнь в городе на прошлой неделе также была насыщенной: кубок города по КВН, модный показ коллекции одежды от Валентина Юдашкина и футбольный матч между ФУ «Океан» (Керчь) и ФК «Крымтеплица» (Молодежное).

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