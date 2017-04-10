Главные новости Керчи за минувшую неделю

Прошедшая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий. Случались и аварии, и изменения в руководстве Керчи и важные новости со стройки века.

К сожалению, минувшая неделя ознаменовалась для всей России жутким терактом в питерском метрополитене. С близкими пострадавших скорбит вся страна. В поддержку жертв по стране прокатились противотеррористические митинги. Не обошлось и без паники в социальных сетях, которую пытались сеять заинтересованные лица.

Не утихает и интерес читателей к теме строительства Керченского моста. Так, редакция KerchINFO.com порадовала читателей уникальными снимками ночного Керченского моста и свежими изображения стройки 9 апреля и автомобильных подходов к нему.

Начинает усугубляться вопрос сноса части дач в кооперативе СОК «Залив». Проблема заключается в том, что некоторые участки, попадающие под снос, не приватизированы их владельцами, а без этого керчане не смогут получить заслуженную компенсацию. Важно отметить, что для некоторых керчан, дома на этих участках — единственное место жительства.

Продолжалась на минувшей неделе и смена власти в городском администрации. Так, 5 марта, решением сессии городского совета Керчи объявлен конкурс на замещение должности Главы администрации Керчи.

Не обошлось на ушедшей неделе и без ДТП. Так, 4 апреля водитель автомобиля DAЕWOO SENS 1984 года рождения совершил наезд на пьяного пешехода, который пытался перейти дорогу в неустановленном месте.

Через день, около 6:50 утра 5 апреля по ул. Генерала Петрова, недалеко от заправки «Атан» столкнулись автомобиль «Кia Soul» и автомобиль «ВАЗ 2112».

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