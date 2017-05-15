Главные новости Керчи за минувшую неделю

Прошедшая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий. Случались и ужасающие происшествия, и важные визиты в Керчь и серьезные новости со стройки века.
Прошедшая неделя ознаменовалась праздничными мероприятиями ко Дню Победы. Так как Керчь — город-герой, тут традиционно проходит легендарное факельное шествие и военный парад.
Керчь. Факельное шествие. 8 мая 2017 года
Военный парад в Керчи 9 мая 2017 года: как это было
Как прошел парад Победы в Керчи (видео)
Всех присутствующих впечатлил «Бессмертный полк», в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Их даже не напугала ненастная погода, которая застала врасплох.
Бессмертный полк в Керчи: никто не забыт, ничто не забыто
Несмотря на праздники, не остался в стороне и Керченский мост. Мостостроители начали новый и крайне важный этап — монтаж первых блоков восходящей части арки автодорожной части моста.
Керченский мост: новый этап в сборке арочного пролета
В Украине насчитали убытков на 10 млрд гривен при строительстве Керченского моста
Также в рамках реализации проекта «Керченский мост», как с крымской, так и с краснодарской стороны будут построены железнодорожные подходы.
В Керчи появится новая железнодорожная станция
В центре событий в конце недели стало строительство трассы федерального значения «Тавриды». Так, специалисты находятся в активном поиске способа избежания пробок на крымских магистралях во время разгара туристического сезона.
Строительство «Тавриды»: удастся ли избежать пробок
А 12 мая глава Керчи официально дал старт строительству трассы.
Официально стартовало строительство федеральной трассы «Таврида»
Актуальной также стала проблема разработки карьеров в поселке Артезиан. О ней трубили уже год, но на прошлой неделе на месте уже начала работать техника.
В Минэкологии одобряют добычу песка в античном поселении близ Керчи
Чиновники Крыма начали борьбу за Артезиан
Также на минувшей недели глава Крыма Сергей Аксёнов с неожиданным визитом нагрянул в Керчи. В ходе рабочей поездки чиновник проинспектировал городские пляжи, коими в итоге остался крайне недоволен.
Аксенов пообещал решить проблемы в поселке Героевское и остался недоволен керченскими пляжами
Не прошла неделя без происшествий: в одном из спальных районов Керчи был обнаружен труп женщины. Расследованием дела занимается Следственный комитет.
В Керчи обнаружен труп женщины
В ночь с 7 на 8 мая на перекрестке по улице Пошивальникова, около магазина «Люкс», снова произошло дорожно-транспортное происшествие. Это уж второе ДТП на том участке в мае.
Ночное ДТП в Керчи
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