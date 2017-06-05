Главные новости Керчи за минувшую неделю

Главные новости Керчи за минувшую неделю
Июнь 05 10:44 2017

Прошедшая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий. 

Прошедшая неделя ознаменовалась интересными новостями со стройки века, резонансными происшествиями и попыткой политической рокировки.

Так, как всегда в центре внимания остается строительство Керченского моста. Актуальные фотографии и свежая информация со стройки века интересует всех россиян.

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Актуальной, наравне со строительством Керченского моста, остается возведение трассы федерального значения «Таврида».

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Резонансной стала новость о попытке отстранить от должности главу городского совета Ларису Щербулу.

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На прошлой неделе не обошлось и без происшествий.

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Также на минувшей неделе керченские маршрутчики объявили забастовку, перебои с подачей воды, жители Украины просили Петра Порошенко вернуть поезд в Керчь и многое другое.

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