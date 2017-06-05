Главные новости Керчи за минувшую неделю

Прошедшая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий.
Прошедшая неделя ознаменовалась интересными новостями со стройки века, резонансными происшествиями и попыткой политической рокировки.
Так, как всегда в центре внимания остается строительство Керченского моста. Актуальные фотографии и свежая информация со стройки века интересует всех россиян.
Строители моста возводят вспомогательные сооружения, нужные для монтажа арок
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Керченский мост встречает лето (Видео 30 мая)
Керченский мост, окутанный закатом (фото)
Керченский мост: эволюция мнений украинских СМИ
Актуальной, наравне со строительством Керченского моста, остается возведение трассы федерального значения «Таврида».
Трасса «Таврида»: фото от наших читателей
Резонансной стала новость о попытке отстранить от должности главу городского совета Ларису Щербулу.
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На прошлой неделе не обошлось и без происшествий.
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Также на минувшей неделе керченские маршрутчики объявили забастовку, перебои с подачей воды, жители Украины просили Петра Порошенко вернуть поезд в Керчь и многое другое.
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