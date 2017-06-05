Главные новости Керчи за минувшую неделю

Прошедшая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий.

Прошедшая неделя ознаменовалась интересными новостями со стройки века, резонансными происшествиями и попыткой политической рокировки.

Так, как всегда в центре внимания остается строительство Керченского моста. Актуальные фотографии и свежая информация со стройки века интересует всех россиян.

Актуальной, наравне со строительством Керченского моста, остается возведение трассы федерального значения «Таврида».

Резонансной стала новость о попытке отстранить от должности главу городского совета Ларису Щербулу.

На прошлой неделе не обошлось и без происшествий.

Также на минувшей неделе керченские маршрутчики объявили забастовку, перебои с подачей воды, жители Украины просили Петра Порошенко вернуть поезд в Керчь и многое другое.

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