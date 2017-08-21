Главные новости Керчи за минувшую неделю

На прошлой недели в городе произошел ряд событий, происшествий и мероприятий. На протяжении всего периода с 14 по 20 августа редакция сайта KerchINFO.com информировала читателей ресурса об актуальных городских новостях.

Так, наиболее интересным информационным поводом остается «Стройка века». На этой недели новости о строительстве Керченского моста пользовались большой популярностью среди читателей.

В прошлый понедельник широкой общественности открылась информация о том, как повлияет Керченский мост на экологию. На сайте KerchINFO.com были опубликованы результаты экологического мониторинга за 2-й квартал 2017 года.

Также читатели с интересом наблюдали за фарватерными опорами перехода через Керченский пролив.

Кроме того, на этой недели о строительстве Керченского моста рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман СТАРОВОЙТ.

Роман СТАРОВОЙТ также сообщил о том, что по Керченскому мосту, который соединит полуостров Крым и материковую Россию может пройти массовый спортивный забег.

Помимо грандиозной «Стройки века», керчане интересовались продвижением работ по строительству автоподходов к мосту.

На этой неделе много сюрпризов и неожиданностей для жителей и гостей города принесла погода.

В связи с изменением погоды читатели KerchINFO.com интересовались положением дел на керченской паромной переправе.

К сожалению, прошедшая неделя принесла и несколько плохих новостей. Так, из-за селевого потока в Крыму пострадало полсотни транспортных средств.

Также, сотрудниками правоохранительных органов вовремя был предотвращен ряд противоправных действий, которые на территории Крыма замышлял произвести гражданин Украины.

Такой была прошлая неделя. Продолжайте следить за новостями KerchINFO.com, чтобы всегда «держать руку на пульсе».

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