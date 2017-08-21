Главные новости Керчи за минувшую неделю

Главные новости Керчи за минувшую неделю
Август 21 10:51 2017

На прошлой недели в городе произошел ряд событий, происшествий и мероприятий. На протяжении всего периода с 14 по 20 августа редакция сайта KerchINFO.com информировала читателей ресурса об актуальных городских новостях.

Так, наиболее интересным информационным поводом остается «Стройка века». На этой недели новости о строительстве Керченского моста пользовались большой популярностью среди читателей.

В прошлый понедельник широкой общественности открылась информация о том, как повлияет Керченский мост на экологию. На сайте KerchINFO.com были опубликованы результаты экологического мониторинга за 2-й квартал 2017 года.

Как Керченский мост повлияет на экологию

Также читатели с интересом наблюдали за фарватерными опорами перехода через Керченский пролив.

Фарватерные опоры Керченского моста (любительское видео)

Кроме того, на этой недели о строительстве Керченского моста рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман СТАРОВОЙТ.

Роман Старовойт о строительстве Керченского моста

Роман СТАРОВОЙТ также сообщил о том, что по Керченскому мосту, который соединит полуостров Крым и материковую Россию может пройти массовый спортивный забег.

По Керченскому мосту может пройти массовый забег

Помимо грандиозной «Стройки века», керчане интересовались продвижением работ по строительству автоподходов к мосту.

Автоподходы в Керченскому мосту: дач становится меньше

На этой неделе много сюрпризов и неожиданностей для жителей и гостей города принесла погода.

Экстренное предупреждение от МЧС Крыма: надвигается шторм

В Крыму ожидаются сильные ливни

В связи с изменением погоды читатели KerchINFO.com интересовались положением дел на керченской паромной переправе.

Керченская паромная переправа: ситуация сегодня 19 августа

К сожалению, прошедшая неделя принесла и несколько плохих новостей. Так, из-за селевого потока в Крыму пострадало полсотни транспортных средств.

Из-за селевого потока в Крыму постарадало более 50 автомобилей. ВИДЕО (обновлено)

Также, сотрудниками правоохранительных органов вовремя был предотвращен  ряд противоправных действий, которые на территории Крыма замышлял произвести гражданин Украины.

В Крыму задержан диверсант-наркоман (видео)

Такой была прошлая неделя. Продолжайте следить за новостями KerchINFO.com, чтобы всегда «держать руку на пульсе».

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