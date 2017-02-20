Главные новости Керчи за минувшую неделю

Прошлая неделя для жителей и гостей города стала очень насыщенной на интересные и важные новости Керчи.

Керчане и жители всей страны по-прежнему пристально следят за последними новостями с возведения «стройки века». На прошлой неделе стало известно какой объём работ уже проделан: готово 244 опоры из предусмотренных 595. В работе более 150 опор. Погружено около 4000 свай трех типов. Опущено на опоры 28 пролетов, и находятся в работе почти 60 пролетных строений.

Минувшая неделя в Керчи была богата на праздники и юбилеи. В связи с чем в Керчи состоялось много культурных мероприятий. 18 февраля в ДК «Корабел» день всех влюблённых отметили балом-маскарадом. В рамках которого влюблённые пары Керчи поведали свои трогательные истории любви. Также День влюбленных керчане отметили и в диско-холле «Камелот». Многие жители и гости города пришли в заведение, чтобы отметить событие в романтической и праздничной атмосфере.

18 февраля известная в Керчи модельная организация MEGA PHOTO DAY отпраздновала день рождения, агентству исполнился один год. Поздравить модельную организацию пришло много керчан, в рамках шоу гостей радовал скрипичный дует, веселые конкурсы и дефиле юных моделей.

16 февраля в холле картинной галереи много керчан посетили фотовыставку «Магия Зимы», на которой были представлены творческие работы фотохудожника Натальи Беленцовой. В этот же день в керченской картинной галерее состоялось мероприятие, посвящённое 180-й годовщине со дня смерти А.С. Пушкина.

Также 17 февраля в день праздника «Дня спонтанного проявления доброты» в Керчи стартовала акция «Зимняя неделя добра». Добровольческая акция организована керченским обществом инвалидов для помощи своим подопечным.

На выходных, 18 и 19 февраля, была проведена экскурсия в дома для переселенцев. Будущим жильцам провели экскурсии в их практически готовые квартиры.

Были и негативные новости. На минувшей неделе на обеих сторонах переправы случился настоящий транспортный коллапс, из-за сложной ледовой обстановки на Керченском проливе, в накопителях скопилось более 2000 фур. Но уже на выходных ситуация улучшилась.

Водителей особенно порадовали последние новости Керчи о том, что 18 февраля с Керченского пролива наконец-то был снят статус сложной ледовой обстановки и паромы после долгого простоя возобновили свою работу в штатном режиме.

Также на прошлой неделе в трёх керченских общежитиях по улицам Горького и Гудованцева наконец-то завершился ремонт, теперь многие керчане живут в качественно утеплённых домах.

Особо керчан порадовали новости со строительства трассы «Таврида». Теперь с помощью установленных веб-камер на участках стройки автоподходов к Керченскому мосту, можно будет наблюдать за строительством в режиме реального времени.

Несмотря на все важные и интересные новости Керчи за прошедшую неделю, самым значимым событием для нашей редакции стало празднование миллионного просмотра нашего канала на видеохостинге YouTube.

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