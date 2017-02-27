Главные новости Керчи за последнюю неделю зимы

Начало прошлой недели порадовало керчан теплом. В связи с наступившими благоприятными погодными условиями и освобождением керченской акватории ото льда, керченская грузовая и пассажирская переправы стали работать в штатном режиме, с полной нагрузкой и без перерывов.

Стало известно несколько новостей с главных строек Крыма, и в частности Керчи. Было оглашено, что для для строительства трассы «Таврида» будут изъяты 1404 земельных участка, а её строительство начнётся уже в марте. На минувшей неделе Упрдор «Тамань» и ФГУП «УВО Минтранса» заключили государственный контракт на выполнение работ, по оснащению Керченского моста инженерно—техническими системами обеспечения транспортной безопасности на период его строительства и эксплуатации. Безопасность Керченского моста оценили в 4 511 074 400 рублей. Редакцией KerchINFO.com были также освещены актуальные новости со стройки Керченского моста и названа сумма контракта по строительству автоподходов к нему. Возведение автомобильного подхода обойдётся в 7 миллиардов 100 миллионов рублей.

Опять порадовали своими достижениями керченские спортсмены. На прошлой неделе наши гимнастки заняли весь победный пьедестал в соревнованиях на региональном открытом турнире по художественной гимнастике «Валентинки». Также, 22 февраля, керченский «Океан» провел очередной контрольный матч с ФК «Дружба» из Майкопа, игра закончилась победой «Океана» со счетом 2:1. Керченские волейболистки одержали сразу две победы на Крымском турнире и поднялись на второе место в турнирной таблице. Своей победой порадовала и юная красавица из Керчи, которая покорила строгое севастопольское жюри. Участница модельной организации MegaPhotoDay одержала победу, обойдя 25 конкуренток на престижном конкурсе в Севастополе — «Юная Красавица России 2017» .

На прошлой неделе керчан поздравили с Днём защитника Отечества. На сцене ДК «Корабел» состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые главному мужскому празднику — 23 февраля. В честь Дня защитника Отечества также прогремел праздничный салют, который организовали артиллеристы подразделений Южного военного округа.

Также в Керчи состоялись нсколько торжественных событий. Свой юбилей «отметил» знаменитый Царский курган. Архитектурному памятнику Керчи исполнилось 180 лет. Керчане с удовольствием посмотрели театрализованную экскурсию по сооружению археологической ценности нашего города. Был проведён и ежегодный курсантский бал, который стал культурной традицией нашего города. Курсантский бал собрал на главной сцене Керчи больше полтысячи участников. Ещё один бал-маскарад провели 18 февраля в 17:00 в зале ДК «Корабел». В шоу приняли участие 8 пар. Все девушки и молодые люди выглядели просто неотразимо!

Прошлая неделя у керчан вышла весёлая, ведь в нашем городе прошло сразу два крупных юмористических мероприятия. 23 февраля в диско-холле «Камелот» керченских зрителей порадовали качественным юмором и позитивными эмоциями участники проекта «StandUPЖора». И также в очередной раз состоялось юмористическое шоу «ХАХА Баттл городов». 25 февраля, на площадке ДК «Корабел» керченскую публику приехали рассмешить три крымские команды.

На минувшей неделе в Керчи состоялось два важных визита. Наш город посетил Сергей Аксёнов, который ответил на многие вопросы керчан и торжественно открыл мемориальную табличку на закладном камне, этим глава полуострова дал старт строительству автомобильных подходов к Керченскому мосту. Также наш город посетили помощник Главы республики по делам инвалидов Станислав Бризецкий и рабочая коллегия представителей Минтруда и Министерства курортов и туризма Крыма. Делегация прибыла в Керчь, чтобы осмотреть пляжные территории города на предмет их доступности для инвалидов.

В период с 20 по 26 февраля, в Керчи прошли соревнования по водному поло, шахматам, боксу и детскому мини-футболу.

К сожалению не обошлось и без плохих новостей. На минувшей недели в Керчи и на керченской трассе произошло три аварии. Вечером, 22 февраля, в 18:20 водитель, управляющий иномаркой «Toyota», не справился с управлением и проезжая по участку трассы Феодосия – Керчь, сбил пешехода, в следствие ДТП, 56 летний мужчина скончался. Во вторник, 21 февраля, на трассе Симферополь—Керчь перевернулась фура с щебнем. Авария случилась в обеденное время неподалёку от г. Белогроска. Грузовое транспортное средство перевернулось и рассыпало щебень прямо на проезжую часть дороги. В результате аварии никто из пешеходов, ни сам водитель — не пострадали. 25 февраля в Керчи возле ЗАГСа столкнулись два автомобиля: микроавтобус и легковушка марки «Peugeot», к счастью обошлось без жертв.

Конец прошлой недели в Керчи увенчался проводами Масленицы. 26 февраля на центральной площади города состоялись народные гуляния, приуроченные к древнему славянскому празднику Масленице. В последнее воскресение зимы, многие керчане отложили все свои дела на потом и пришли на главную городскую площадь, чтобы принять участие в веселых хороводах, конкурсах, посмотреть праздничный концерт.

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