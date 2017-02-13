Главные новости прошедшей недели в Керчи

Минувшая неделя стала достаточно насыщенной для керчан и гостей города. Совершенно разные события обсуждались среди жителей города, основные из которых редакция KerchINFO.com решила напомнить своему читателю.

Новости строительства Керченского моста

Не утихает интерес к строительству Керченского моста. Последние новости со стройки века в мгновения ока попадают в массы и активно обсуждаются. Таким образом, на прошлой неделе мостостроители сообщили о том, что арочные пролёты Крымского моста – автодорожный и железнодорожный – собраны наполовину. На стендах установлено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков. Это конструкции, на которых будет устроена проезжая часть для автомобильного и железнодорожного транспорта. Строители готовятся к следующему этапу сборки – установке арочных сводов – архитектурной доминанте мостового сооружения.

Продолжая тему Керченского моста, проблемным остаётся вопрос жителей ул. Цементная Слободка, которые не попали в санитарную зону, вынуждены дышать пылью и жить по соседству с неутихающим рёвом грузовых машин. Однако вопрос, который подняла редакция KerchINFO.com, не остался незамеченным, и представители власти пообещали решить проблему граждан.

Тем временем, строительство домов для жителей ул. Цементная Слободка, которые попали в санитарную зону, уже вышло на финишную прямую, и оператору KerchINFO.com удалось заснять будущие квартиры переселенцев изнутри.

Новости трассы «Таврида»

Тема строительства трассы федерального значения «Таврида», которая соединит Керчь с Севастополем, также является актуальной среди жителей города. На прошлой неделе стало известно, что Правительство Крыма выделило два участка земли для «Тавриды» и подтвердило изъятие 22 частных земельных участков и 5 объектов недвижимости для государственных нужд. Также в одном из районов города начали подготавливать площадки для хранения строительных материалов для будущей трассы.

Новости Керчи

Также на прошлой неделе керчане обсуждали «Где в Керчи жить хорошо, или ТОП роскошных домов», бесконечные очереди в МФЦ, документальный фильм о Керчи, который демонстрировали по федеральному телевидению, новую должность экс-мэра города — Олега Осадчего и новую трассу между Керчью и Краснодаром .

Ну а «вишенкой на торте» и самой обсуждаемой публикацией в соцсетях стала подборка 17 характеристик типичного керчанина — «17 мгновений Керчи» .

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