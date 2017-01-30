Прошедшая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий. Случались и аварии, и важные встречи чиновников, и проблемы с транспортом, а в субботу состоялось классное юмористическое шоу!

Минувшая неделя началась с небольшого мороза, который сделал проблемной дорогу керчан к рабочим местам: движение керченских троллейбусов было временно приостановлено из-за заледенелых проводов.

24 января в Керчи прошло собрание Русской общины Крыма. В ходе мероприятия представители творческой и гуманитарной интеллигенции обсудили насущные проблемы с руководством города в лице главы администрации города Владимира Подлипенцева.

25 января под руководством исполняющего обязанности Атамана крымского казачьего общества Вадима Иловченко и ведущего специалиста отдела по вопросам казачества Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Вячеслава Такмакова состоялась встреча с представителями казацкой общины Керчи и руководством города. В ходе мероприятия были решены важные вопросы казачества Керчи и Крыма.

Также на прошлой неделе стало известно о подготовке вблизи Керчи технических площадок, с помощью которых в ближайшее время стартует строительству трассы федерального значения «Таврида».

Не обошлось на неделе и без ДТП. Наибольшую огласку получило происшествие, в котором в районе Автовокзала в маршрутное такси №2 врезался водитель на автомобиле «Audi». Отметим очевидную наглость нарушителя, выехавшего на полосу встречного движения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Приятным для юных футболистов и их родителей стало известие об открытии на базе ФК «Океан» школы детского футбола для мальчиков и девочек от 3 до 5 лет.

«Стройка века» также порадовала новыми событиями. Так, среди компаний, принимающих участие в строительстве, стартовал конкурс на звание лучшего субподрядчика. Мало того, что организаторы обещали приятные призы, сам статус — «Лучший субподрядчик моста Керченского моста» – дает многое.

На прошлой неделе также стало известно и то, что компания, которая занимается строительством трассы «Таврида», будет сотрудничать с ГУП РК «Крымгеология» для выявления и дальнейшего использования месторождений Крыма для возведения федеральной трассы, которая соединит Керчь и Севастополь.

Завершилась неделя на спортивно-юмористической ноте. В субботу вечером керчане и гости города, забыв про повседневные заботы и мороз на улице, смогли дружно посмеяться на юмористическом шоу «ХАХА Батл». А в воскресенье баскетболисты из керченского БК «Океан» победили в восьмом тур чемпионата Республики Крым сезона 2016/2017 по баскетболу.

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