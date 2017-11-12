Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 6 ноября по 12 ноября в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

Прошедшая неделя, к сожалению, была наполнена печальными новостями. Так, в городе (и в его окрестностях) произошло три аварии, в каждой из которых были жертвы.

Также на прошедшей неделе скончался глава управления ФАС по Крыму Тимофей КУРАЕВ. Обстоятельства его смерти выясняются, однако, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье – «Доведение до самоубийства».

Большой потерей для россиян стал уход из жизни Михаила Николаевича ЗАДОРНОВА. КерчьИНФО опубликовали последние три желания сатирика.

Тем не менее, новости про Керченский мост пытались разбавить новости печальные.

На прошлой неделе мы публиковали более аналитические и информативные материалы о стройке века, нежели визуализационные. Так, изучив документации с портала госзакупок мы выяснили как обезопасят мост в Крым…

…в материале о железнодорожных подходах журналистам КерчьИНФО большую помощь оказала компания заказчика строительства ФКУ «Ространсмодернизация».

Написали мы и про фауну акватории Керченского моста..

а пока учёные наблюдают за животным миром моста, глаза и объективы журналистов КерчьИНФО направлены также и в сторону автоподходов.

В списке главных новостей минувшей неделе оказались и вопросы ЖКХ. Новость о том, что Крыму может не хватить электроэнергии этой зимой,

а также керченская проблемная зона – Горгаз – живо обсуждались горожанами в социальных сетях.

Такой нам запомнилась прошедшая неделя. Увидимся на электронных страницах КерчьИНФО.

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