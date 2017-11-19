Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 13 по 19 ноября в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.
Приятной новостью для жителей города стала информация о том, что тарифы на установку и замену бытовых счетчиков газа в Крыму снизятся.
Крымчане услышаны: в «Крымгазсети» снизили тарифы
Не оставила равнодушными керчан подборка рецептов блюд из керченского деликатеса – хамсы от редакции КерчьИНФО.
Керченский деликатес: рецепты из хамсы
Шокировала керченских родителей «внутренняя кухня» одного из частных детских садов города.
Частный детский сад в Керчи: спасет ли магия от правосудия?
Интересной и неожиданной новостью для жителей города на этой неделе стала поездка Главы администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА в Администрацию Президента РФ Владимира ПУТИНА.
Глава керченской Администрации встретился с Владимиром Путиным
Не перестает удивлять читателей КерчьИНФО и историческая Керчь, а также невероятные находки археологов.
В окрестностях Керчи нашли усадьбу времен Римской империи
Животрепещущей темой остается судьба гимназии им. Короленко и ее учеников.
Для учеников гимназии им. Короленко построят новую школу
Порадовала крымчан и жителей материковой России информация о том, что существует возможность запуска электричек между полуостровом и Краснодарским краем.
Между Крымом и Краснодаром могут пустить электрички
Ну и, конечно же, какая неделя в городе без «весточек» с Керченского моста. На этот раз новости о «Стройке века» наполняют не только российские, но и международные СМИ.
Иностранные СМИ считают Керченский мост «дорогой игрушкой» Путина
Помимо этого, началось голосование за выбор названия транспортного перехода через Керченский пролив.
Россияне выберут название моста в Крым путем голосования
К тому же стало известно, что строительство автоподходов к Керченскому мосту будет завершено уже в мае.
Сергей Назаров: автоподходы к Керченскому мосту будут готовы к концу мая
Такой нам запомнилась прошедшая в Керчи неделя. Увидимся на электронных страницах КерчьИНФО.