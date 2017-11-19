Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 13 по 19 ноября в городе, вспомним вместе с КерчьИНФО.

Приятной новостью для жителей города стала информация о том, что тарифы на установку и замену бытовых счетчиков газа в Крыму снизятся.

Не оставила равнодушными керчан подборка рецептов блюд из керченского деликатеса – хамсы от редакции КерчьИНФО.

Шокировала керченских родителей «внутренняя кухня» одного из частных детских садов города.

Интересной и неожиданной новостью для жителей города на этой неделе стала поездка Главы администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА в Администрацию Президента РФ Владимира ПУТИНА.

Не перестает удивлять читателей КерчьИНФО и историческая Керчь, а также невероятные находки археологов.

Животрепещущей темой остается судьба гимназии им. Короленко и ее учеников.

Порадовала крымчан и жителей материковой России информация о том, что существует возможность запуска электричек между полуостровом и Краснодарским краем.

Ну и, конечно же, какая неделя в городе без «весточек» с Керченского моста. На этот раз новости о «Стройке века» наполняют не только российские, но и международные СМИ.

Помимо этого, началось голосование за выбор названия транспортного перехода через Керченский пролив.

К тому же стало известно, что строительство автоподходов к Керченскому мосту будет завершено уже в мае.

Такой нам запомнилась прошедшая в Керчи неделя. Увидимся на электронных страницах КерчьИНФО.



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