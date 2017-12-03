Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 27 ноября по 3 декабря в городе, вспомним вместе с КЕРЧЬ ИНФО.
Прошедшая в городе неделя была богата на разноплановые события: трагические, интересные и курьезные.
Редакция сайта КЕРЧЬ ИНФО не устает информировать керчан о новостях со строительных площадок города.
В эту пятницу журналисты редакции побывали на мысе Ак-Бурун, откуда привезли новые фотографии Керченского моста…
Керченский мост 1 декабря 2017: фото с мыса Ак-Бурун
…и на подходы к транспортному переходу через пролив посмотрели.
Подходы к Керченскому мосту: фото 1 декабря
На этой неделе на сайте КЕРЧЬ ИНФО также появилась подборка актуальных фотографии со строительной площадки трассы «Таврида».
Транспортная развязка на трассе Таврида: актуальные фото
Приятной «строительной» новостью стала информация о подготовке первого съезда с эстакады. Теперь понятно, почему на этой недели в городе были такие пробки.
Рабочие готовят первый съезд с эстакады
Свои дома покинули последние жители Цементной слободки.
Цементная слободка: исчезли последние пластиковые окна
На этой недели в Керчи произошло и несколько печальных событий.
Ужасная авария на КУОРе.
Вечерняя авария на КУОРе в Керчи (видео)
Разрушение корпуса Керченского университета.
В Керчи рухнула часть одного из корпусов КГМТУ
Обеспокоила керчан и новость о пропавшем в городе ребенке. Но не стоит волноваться, мальчик нашелся.
Местонахождение без вести пропавшего керчанина установлено
Курьез недели: на матче по баскетболу керченского спортсмена укусил соперник.
Керченского баскетболиста укусил соперник (ВИДЕО)
Как всегда, интерес у жителей города вызывают прогнозы синоптиков. Какие погодные условия ожидают керчан на будущей неделе?
Крымчан ожидают сильные дожди с мокрым снегом
Такой нам запомнилась прошедшая в Керчи неделя. Увидимся на электронных страницах КЕРЧЬ ИНФО.
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