Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Завтра в Керчи начнется новая рабочая неделя, а это значит, что время подводить итоги прошедшей. Какой стала неделя с 27 ноября по 3 декабря в городе, вспомним вместе с КЕРЧЬ ИНФО.



Прошедшая в городе неделя была богата на разноплановые события: трагические, интересные и курьезные.

Редакция сайта КЕРЧЬ ИНФО не устает информировать керчан о новостях со строительных площадок города.

В эту пятницу журналисты редакции побывали на мысе Ак-Бурун, откуда привезли новые фотографии Керченского моста…

…и на подходы к транспортному переходу через пролив посмотрели.

На этой неделе на сайте КЕРЧЬ ИНФО также появилась подборка актуальных фотографии со строительной площадки трассы «Таврида».

Приятной «строительной» новостью стала информация о подготовке первого съезда с эстакады. Теперь понятно, почему на этой недели в городе были такие пробки.

Свои дома покинули последние жители Цементной слободки.

На этой недели в Керчи произошло и несколько печальных событий.

Ужасная авария на КУОРе.

Разрушение корпуса Керченского университета.

Обеспокоила керчан и новость о пропавшем в городе ребенке. Но не стоит волноваться, мальчик нашелся.

Курьез недели: на матче по баскетболу керченского спортсмена укусил соперник.

Как всегда, интерес у жителей города вызывают прогнозы синоптиков. Какие погодные условия ожидают керчан на будущей неделе?

Такой нам запомнилась прошедшая в Керчи неделя. Увидимся на электронных страницах КЕРЧЬ ИНФО.

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