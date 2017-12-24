Главные новости в Керчи за минувшую неделю

В Керчи подошла концу предпоследняя неделя 2017 года. Жителей города ожидает последний рабочий понедельник года Петуха. Какой стала прошедшая неделя (с 18 по 24 декабря) в городе, вспомним вместе с КЕРЧЬ ИНФО.



По традиции, подведение итогов недели начнем с новостей со «Стройки века».

На этой неделе мост стал единым целым и все пролеты автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив соединились.

Сенсацией для всей России стала ошибка, обнаруженная в проекте ЖД подходов к Крымскому мосту.

Особый интерес у жителей города вызвала статья о тарифах на водоснабжение в керчи в новом 2018 году.

Изменения в вещании цифрового телевидения в Крыму вызвали негодования у многих керчан.

Важным событием для Керченского металлургического завода стало выполнение государственного заказа для РЖД.

Кульминацией недели стало начало новогодних мероприятий в Керчи.

На главной площади города прошел праздничный парад Дедов Морозов…

… и церемония зажжения огней центральной елки Керчи.

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