Главные новости в Керчи за минувшую неделю

В Керчи подошла концу предпоследняя неделя 2017 года. Жителей города ожидает последний рабочий понедельник года Петуха. Какой стала прошедшая неделя (с 18 по 24 декабря) в городе, вспомним вместе с КЕРЧЬ ИНФО.
По традиции, подведение итогов недели начнем с новостей со «Стройки века».
На этой неделе мост стал единым целым и все пролеты автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив соединились.
А вы уже видели сомкнутый Крымский мост? (свежие фото от КерчьИНФО)
Сенсацией для всей России стала ошибка, обнаруженная в проекте ЖД подходов к Крымскому мосту.
Ошибка в проекте Крымского моста
Особый интерес у жителей города вызвала статья о тарифах на водоснабжение в керчи в новом 2018 году.
Тарифы на воду в Керчи на 2018 год
Изменения в вещании цифрового телевидения в Крыму вызвали негодования у многих керчан.
Цифровое телевидение в Крыму завтра заработает по-новому
Важным событием для Керченского металлургического завода стало выполнение государственного заказа для РЖД.
Керченский металлургический завод «встал на рельсы»
Кульминацией недели стало начало новогодних мероприятий в Керчи.
На главной площади города прошел праздничный парад Дедов Морозов…
Как в Керчи прошёл парад Дедов Морозов? (Видео)
… и церемония зажжения огней центральной елки Керчи.
В Керчи зажгли огни главной городской ёлки
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