Главные новости в Керчи за минувшую неделю

На календаре – воскресенье, 31 декабря. Этот день завершает не только очередную неделю, но и очередной год в жизни керчан. Каждый городской житель самостоятельно подведет собственные итоги года, а мы, журналисты КерчьИНФО подведем итоги прошедшей, заключительной, недели 2017 года.



Как всегда, не обошлось на этой неделе без новостей со строительной площадки «Стройки века».

О том, будете ли в Керчи съезд с Крымского моста, журналистам рассказал глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

Кроме того, популярностью среди читателей КерчьИНФО пользовалось видео с квадрокоптера, запечатлевшее Крымский мост, трассу «Таврида» и автоподходы.

Еще одна новость – в период рождественских и новогодних каникул у керчан появится новое место для отдыха.

Несмотря на праздничную атмосферу и предновогоднюю суету, читатели КерчьИНФО продолжают интересоваться насущными бытовыми вопросами.

Погода в Керчи продолжает удивлять и совсем не соответствует зиме. Праздник Нового года не порадует керчан снегом. Новогоднее настроение придется создавать самим.

Такой была крайняя неделя 2017 года. Оставайтесь вместе с КерчьИНФО! Встретимся в 2018!

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