Главные новости в Керчи за минувшую неделю

На календаре – воскресенье, 31 декабря. Этот день завершает не только очередную неделю, но и очередной год в жизни керчан. Каждый городской житель самостоятельно подведет собственные итоги года, а мы, журналисты КерчьИНФО подведем итоги прошедшей, заключительной, недели 2017 года.
Как всегда, не обошлось на этой неделе без новостей со строительной площадки «Стройки века».
О том, будете ли в Керчи съезд с Крымского моста, журналистам рассказал глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.
Будет ли съезд с Крымского моста в Керчи?
Кроме того, популярностью среди читателей КерчьИНФО пользовалось видео с квадрокоптера, запечатлевшее Крымский мост, трассу «Таврида» и автоподходы.
Крымский мост, трасса «Таврида» и автоподходы: видео с квадрокоптера
Еще одна новость – в период рождественских и новогодних каникул у керчан появится новое место для отдыха.
Каток в Керчи скоро «заморозят»
Несмотря на праздничную атмосферу и предновогоднюю суету, читатели КерчьИНФО продолжают интересоваться насущными бытовыми вопросами.
Тарифы ЖКХ в Керчи на 2018 год
Погода в Керчи продолжает удивлять и совсем не соответствует зиме. Праздник Нового года не порадует керчан снегом. Новогоднее настроение придется создавать самим.
Прогноз погоды в Керчи в новогоднюю ночь
Такой была крайняя неделя 2017 года. Оставайтесь вместе с КерчьИНФО! Встретимся в 2018!
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