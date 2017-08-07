Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Прошлая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий.
Прошедшая неделя была наполнена актуальными новостями со стройки века, различными происшествиями и сюрпризами погоды.
Так, как всегда в центре внимания остается строительство Керченского моста. Актуальные фотографии и свежая информация со стройки века интересует всех россиян.
Началась подготовка железнодорожной арки Крымского моста к погрузке на плавсистему
Железнодорожная арка Керченского моста сдвинулась на два метра
Подробности транспортировки арок Керченского моста от Минтранса России
Также интересными остаются новости строительства трассы федерального значения «Таврида».
Автоподходы к Керченскому мосту и трасса «Таврида»: активные работы продолжаются
На прошлой неделе в Керчи пришло настоящее лето. Температура воздуха повысилась до крайних значений.
МЧС предупреждает: в Крыму ожидается аномальная жара
Не обошлось на прошедшей неделе и без аварий на улицах города.
В Керчи авария на центральном пешеходном переходе
ДТП в Керчи: автомобильное движение затруднено
Также на прошедшей неделе в Керчи прошло празднование Дня военно-десантных войск.
День ВДВ в Керчи: как это было
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: