Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Главные новости в Керчи за минувшую неделю
Август 07 10:07 2017

Прошлая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий. 

Прошедшая неделя была наполнена актуальными новостями со стройки века, различными происшествиями и сюрпризами погоды.

Так, как всегда в центре внимания остается строительство Керченского моста. Актуальные фотографии и свежая информация со стройки века интересует всех россиян.

Началась подготовка железнодорожной арки Крымского моста к погрузке на плавсистему

Железнодорожная арка Керченского моста сдвинулась на два метра

Подробности транспортировки арок Керченского моста от Минтранса России

Также интересными остаются новости строительства трассы федерального значения «Таврида».

Автоподходы к Керченскому мосту и трасса «Таврида»: активные работы продолжаются

На прошлой неделе в Керчи пришло настоящее лето. Температура воздуха повысилась до крайних значений.

МЧС предупреждает: в Крыму ожидается аномальная жара

Не обошлось на прошедшей неделе и без аварий на улицах города.

В Керчи авария на центральном пешеходном переходе

ДТП в Керчи: автомобильное движение затруднено

Также на прошедшей неделе в Керчи прошло празднование Дня военно-десантных войск.

День ВДВ в Керчи: как это было

 

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