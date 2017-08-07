Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Прошлая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий.

Прошедшая неделя была наполнена актуальными новостями со стройки века, различными происшествиями и сюрпризами погоды.

Так, как всегда в центре внимания остается строительство Керченского моста. Актуальные фотографии и свежая информация со стройки века интересует всех россиян.

Также интересными остаются новости строительства трассы федерального значения «Таврида».

На прошлой неделе в Керчи пришло настоящее лето. Температура воздуха повысилась до крайних значений.

Не обошлось на прошедшей неделе и без аварий на улицах города.

Также на прошедшей неделе в Керчи прошло празднование Дня военно-десантных войск.

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