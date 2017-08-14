Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Главные новости в Керчи за минувшую неделю
Август 14 18:37 2017

Прошедшая неделя ознаменовалась для керчан большим количеством разноплановых событий и мероприятий. 

Минувшая неделя была наполнена актуальными новостями со стройки века, различными происшествиями и сюрпризами погоды.

Так, как всегда в центре внимания остается строительство Керченского моста. Актуальные фотографии и свежая информация со стройки века интересует всех россиян.

В данный период все ожидают начала масштабной операции по транспортировке судоходных арок на фарватер Керченского пролива. В связи с этим, подготовка и тестирование грядущего процесса крайне интересна читателям.

Тестирование плавсистемы для арок Керченского моста (видео с коптера)

В Керченском проливе протестирована плавучая система для перевозки арок моста

Также интересными остаются новости строительства трассы федерального значения «Таврида».

Строительство трассы «Таврида»: от Керчи до Феодосии

Одной из наиболее нашумевших новостей стала информация о возвращении в Керчь сына бывшего мэра города — Руслана Осадчего.

Возвращение Руслана Осадчего из Америки привело к конфликту на городском пляже Керчи

В Керчи продолжается аномальная жара. Прошлая неделя была богата на пожары, парой сил огнеборцев не хватало и керчнам приходилось самостоятельно справляться с возгораниями.

Поздно вечером под Керчью горела степь

«Люцифер» принес в Керчь аномальную жару

Не обошлось на прошедшей неделе и без аварий на улицах города и за его пределами. Так, за одну неделю произошло сразу две громких аварии на трассе между Керчью и Феодосией

Под Керчью большая авария (фото и видео)

Под Керчью столкнулись фура и внедорожник (фото)

В результате ДТП на трассе погиб ребенок

ДТП на трассе «Керчь-Симферополь»: погиб керчанин, двое в больнице

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