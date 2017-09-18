Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Главные новости в Керчи за минувшую неделю
Сентябрь 18 12:07 2017

Прошедшая неделя выдалась насыщенной для керчан и гостей города. Она была наполнена подготовкой к празднованию Дня города, открытием отремонтированных мест общего пользования и развлекательными мероприятиями.

Большой резонанс вызвал палаточный городок, который обустроили на центральной площади города. В течении нескольких дней юным керчнам рассказывали о профессиях и задействовали в различных тематических играх.

«Азбука профессий»: уникальный проект для детей в Керчи

Открытие детской площадки в сквере «Алёнка»: плюсы и минусы

Также в центральной части города на прошедшей неделе были открыты отремонтированные места общего пользования: сквер «Аленка» и спортивная площадка на набережной.

Обновленная площадка на набережной встречает керченских спортсменов

Открытие детской площадки в сквере «Аленка» прошло «по-керченски»

Не обошлось на прошедшей неделе и без происшествий. Так, в городе были задержаны виновники разбойного нападения.

Ночной разбойный грабеж в Керчи: задержаны подозреваемые

А на керченском пляже нашли тело мертвого дельфина.

На керченском пляже найден мертвый дельфин

В центре событий остаются и масштабные стройки в Керчи. Актуальные новости Керченского моста продолжают вызывать интерес у читателей.

Между арками Керченского моста: последние новости

Также стремительно проходит и возведение эстакадного переезда через шоссе Героев Сталинграда. Данная развязка станет частью автомобильных подходов к Керченскому мосту.

Развязка на «Верхнем солнечном»: продолжается строительство эстакад

Масштабно город отправздновал и свой День рожденья. С дайджестом самых ярких событий можно ознакомиться на сайте редакции.

Как прошел День города в Керчи: самое интересное

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