Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Прошедшая неделя выдалась насыщенной для керчан и гостей города. Она была наполнена подготовкой к празднованию Дня города, открытием отремонтированных мест общего пользования и развлекательными мероприятиями.

Большой резонанс вызвал палаточный городок, который обустроили на центральной площади города. В течении нескольких дней юным керчнам рассказывали о профессиях и задействовали в различных тематических играх.

Также в центральной части города на прошедшей неделе были открыты отремонтированные места общего пользования: сквер «Аленка» и спортивная площадка на набережной.

Не обошлось на прошедшей неделе и без происшествий. Так, в городе были задержаны виновники разбойного нападения.

А на керченском пляже нашли тело мертвого дельфина.

В центре событий остаются и масштабные стройки в Керчи. Актуальные новости Керченского моста продолжают вызывать интерес у читателей.

Также стремительно проходит и возведение эстакадного переезда через шоссе Героев Сталинграда. Данная развязка станет частью автомобильных подходов к Керченскому мосту.

Масштабно город отправздновал и свой День рожденья. С дайджестом самых ярких событий можно ознакомиться на сайте редакции.

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