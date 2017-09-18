Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Прошедшая неделя выдалась насыщенной для керчан и гостей города. Она была наполнена подготовкой к празднованию Дня города, открытием отремонтированных мест общего пользования и развлекательными мероприятиями.
Большой резонанс вызвал палаточный городок, который обустроили на центральной площади города. В течении нескольких дней юным керчнам рассказывали о профессиях и задействовали в различных тематических играх.
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Также в центральной части города на прошедшей неделе были открыты отремонтированные места общего пользования: сквер «Аленка» и спортивная площадка на набережной.
Обновленная площадка на набережной встречает керченских спортсменов
Открытие детской площадки в сквере «Аленка» прошло «по-керченски»
Не обошлось на прошедшей неделе и без происшествий. Так, в городе были задержаны виновники разбойного нападения.
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А на керченском пляже нашли тело мертвого дельфина.
На керченском пляже найден мертвый дельфин
В центре событий остаются и масштабные стройки в Керчи. Актуальные новости Керченского моста продолжают вызывать интерес у читателей.
Между арками Керченского моста: последние новости
Также стремительно проходит и возведение эстакадного переезда через шоссе Героев Сталинграда. Данная развязка станет частью автомобильных подходов к Керченскому мосту.
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Масштабно город отправздновал и свой День рожденья. С дайджестом самых ярких событий можно ознакомиться на сайте редакции.
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