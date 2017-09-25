Главные новости в Керчи за минувшую неделю

Прошедшая неделя выдалась насыщенной для керчан и гостей города. Она радовала горожан летней погодой, теплыми солнечными лучами и разнообразными событиями. Наиболее интересные из них редакция KerchINFO.com публикует ниже.
Так, как всегда в центре внимания остается строительство Керченского моста. Актуальные фотографии и свежая информация со стройки века интересует всех россиян и жителей ближнего зарубежья.
В данный период все ожидают начала второй масштабной операции по транспортировке автомобильной ароки на фарватер Керченского пролива. В связи с этим, подготовка и тестирование грядущего процесса крайне интересна читателям.
Автомобильная арка Керченского моста начала движение
Автомобильная арка Керченского моста: актуальные фотографии 20 сентября
Также интересными остаются новости строительства трассы федерального значения «Таврида» и автомобильных подходов. Последние, в свою очередь, с каждым днем обретают все более четкие очертания.
Автомобильные подходы все ближе к Керченскому мосту
Кто уберёт пыль с «Тавриды»?
Не обошлось на минувшей неделе и без чрезвычайных происшествий и аварий.
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