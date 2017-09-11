Главные новости за минувшую неделю

Главные новости за минувшую неделю
Сентябрь 11 15:02 2017

В списке главных новостей Керчи по-прежнему лидирует строительство.

Так, на неделе с 4 по 10 сентября,  статьи про мост, автоподходы и трассу «Таврида» , а также интересные  факты об этом, особенно привлекали читателей.

По мнению редакции КерчьИНФО, предстоящий рост цен на проезд в общественном транспорте, День города в Керчи, и текст о запасах воды —  также вызвали интерес у горожан.

Из Черного в Азовское и обратно: 631 судно прошло под аркой Керченского моста

Через 500 дней откроется автомобильное движение по Крымскому мосту

Автоподходы к Керченскому мосту и строительство железнодорожного тоннеля

На строительство «Тавриды» выделят дополнительные миллиарды

В следующие выходные  в Керчи отметят День города. Новость о стоимость концерта многих шокировала.

День города в Керчи: концерт обойдется в 6 миллионов рублей

Повышение проезда и запасы воды в городе читатели также не оставили без внимания.

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Воды в Крыму хватит только на 3 месяца?

 

 

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