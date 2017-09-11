Главные новости за минувшую неделю

В списке главных новостей Керчи по-прежнему лидирует строительство.

Так, на неделе с 4 по 10 сентября, статьи про мост, автоподходы и трассу «Таврида» , а также интересные факты об этом, особенно привлекали читателей.

По мнению редакции КерчьИНФО, предстоящий рост цен на проезд в общественном транспорте, День города в Керчи, и текст о запасах воды — также вызвали интерес у горожан.

В следующие выходные в Керчи отметят День города. Новость о стоимость концерта многих шокировала.

Повышение проезда и запасы воды в городе читатели также не оставили без внимания.

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