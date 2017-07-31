Главные новости за минувшую неделю

Прошедшая в Керчи неделя была насыщена интересными событиями и актуальными новостями.

Одной из главных тем новостной повестки остается строительство через Керченский пролив Крымского моста и трассы федерального значения «Таврида». Читатели сайта КерчьИНФО активно интересуются развитием и прогрессом в строительных работах.

Кроме того, на пути «Стройки века» происходит снос различных объектов, в том числе и дачных участков, принадлежащих керчанам, что не может не интересовать местную общественность.

Также за прошедшую неделю в Керчи произошел ряд чрезвычайных происшествий, которые не оставили горожан равнодушными. Это крушение судна, вышедшего из керченского порта, авария с человеческими жертвами на дороге, ведущей к паромной переправе, а также поджог автомобиля, совершенный подростками.

В прошлую пятницу не только вся Керчь, но и весь Крым на недолгое время лишился электроэнергии, что также вызвало неподдельный интерес у читателей.

Однако, помимо серьезных новостей, керчане активно посещают развлекательные городские мероприятия. За эту неделю в городе прошло несколько праздничных мероприятий, среди которых самыми популярными оказался День ВМФ и фестиваль красоты и таланта «Юная звезда Крыма 2017», прошедший в кофейне Кофеек».

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