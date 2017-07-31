Главные новости за минувшую неделю

Прошедшая в Керчи неделя была насыщена интересными событиями и актуальными новостями.
Одной из главных тем новостной повестки остается строительство через Керченский пролив Крымского моста и трассы федерального значения «Таврида». Читатели сайта КерчьИНФО активно интересуются развитием и прогрессом в строительных работах.
Керченский мост: последние новости (видео с квадрокоптера)
Фото Керченского моста с катера
Развязка на шоссе Героев Сталинграда: строительство эстакад продолжается
Кроме того, на пути «Стройки века» происходит снос различных объектов, в том числе и дачных участков, принадлежащих керчанам, что не может не интересовать местную общественность.
На пути строительства Керченского моста начали сносить дачи
Также за прошедшую неделю в Керчи произошел ряд чрезвычайных происшествий, которые не оставили горожан равнодушными. Это крушение судна, вышедшего из керченского порта, авария с человеческими жертвами на дороге, ведущей к паромной переправе, а также поджог автомобиля, совершенный подростками.
В Черном море тонет судно, вышедшее из Керчи (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
По дороге на паромную переправу погибло четыре человека
В Керчи подростки пытались поджечь автомобиль: видео с камер наблюдения
В прошлую пятницу не только вся Керчь, но и весь Крым на недолгое время лишился электроэнергии, что также вызвало неподдельный интерес у читателей.
По всей Керчи выключили свет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Однако, помимо серьезных новостей, керчане активно посещают развлекательные городские мероприятия. За эту неделю в городе прошло несколько праздничных мероприятий, среди которых самыми популярными оказался День ВМФ и фестиваль красоты и таланта «Юная звезда Крыма 2017», прошедший в кофейне Кофеек».
В Керчи начали праздновать день ВМФ
В Керчи состоялся детский фестиваль красоты «Юная звезда Крыма 2017»
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