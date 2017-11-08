Главу управления ФАС по Крыму и Севастополю нашли повешенным

Сегодня глава управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей КУРАЕВ был найден мертвым. Тело обнаружили в квартире руководителя. Об этом сообщает информационное агентство Крыминформ.

По предварительным данным , руководитель Управления антимонопольной службы совершил самоубийство через повешение. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, Тимофей КУРАЕВ с 2014 года руководил управлением Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю.

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