Главу управления ФАС по Крыму и Севастополю нашли повешенным

Сегодня глава управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей КУРАЕВ был найден мертвым. Тело обнаружили в квартире руководителя. Об этом сообщает информационное агентство Крыминформ.
По предварительным данным , руководитель Управления антимонопольной службы совершил самоубийство через повешение. На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, Тимофей КУРАЕВ с 2014 года руководил управлением Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю.
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