Глянцевые (лаковые), сатиновые, матовые натяжные потолки от Компания «ТРЕНД»

Акция: натяжные потолки от 350 руб/м.кв. Ремонт квартир и домов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция на натяжные потолки – глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 350 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 35 кв.м.)

При заказе потолков от 10 000 руб. в подарок моющее средство для мытья потолков. Количество подарков ограничено.

*акция действует до 31.01.2018г

Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03

Примеры выполненных работ Компанией ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/portfolio

Ждем Вас по адресу: Пер. Кооперативный 26 ТЦ Мега, 3 этаж, офис 301

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