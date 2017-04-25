Годовщина Чернобыля: керчан приглашают на траурный митинг

В Керчи почтят память жертв Чернобыля. Вечером 26 апреля керчане возложат цветы к памятнику чернобыльцам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уже прошёл 31 год со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Из года в год в эту дату люди чтят память всех, кто пострадал в аварии и помогал её ликвидировать.

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В Керчи завтра, 26 апреля, пройдёт траурный митинг-реквием ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также памяти жертв.

Возложение цветов пройдет в 20.00 час. у памятника чернобыльцам в сквере на пересечении улиц Свердлова и Айвазовского.

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